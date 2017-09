Morera reprocha a Oltra que se "posicione" en un problema de Estado

"La buena política está siempre en solucionar problemas, no para crearlos", defiende el presidente de las Corts

El presidente de las Corts Valencianes y coportavoz de Compromís, Enric Morera, ha señalado este sábado que la vicepresidenta de la Generalitat y también coportavoz de la coalición, Mónica Oltra, "es la portavoz del Gobierno valenciano y, en ese ámbito, no debería posicionarse sobre un tema que es un problema de Estado".

Así lo ha expresado al ser preguntado por los medios, después del acto del Día de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, por las palabras de Oltra, quien este pasado viernes afirmó tras la reunión del pleno del Consell --como portavoz del Gobierno valenciano-- que el Govern de Cataluña debería renunciar al referéndum del 1 de octubre para llegar a una solución pactada.

Morera ha reseñado que "hay un problema de Estado, y a ese problema se tiene que buscar una solución, vía diálogo y vía buscar sinergias". "Ahora se ha llegado a una situación de mucha inflamación y, como los hospitales, no se puede operar cuando la inflamación es muy alta, tenemos que esperar que baje un poco la tensión", ha añadido.

El coportavoz de Compromís ha reivindicado que "se respeten todos los derechos civiles de la ciudadanía". "De ahí, lo sensato y lo lógico, como nos están pidiendo todos los actores de la Unión Europea, es que se abra una medida de diálogo y de una solución", ha indicado.

"No tengo nada que decir sobre lo que dijo el Gobierno valenciano, yo soy muy respetuoso con las instituciones y mi cometido siempre ha sido el de advertir, avisar y poner los focos largos, y que la buena política está siempre en solucionar problemas, no para crearlos. No me interesa la politiquería, me interesa la política en mayúsculas y la política de estado".

Por otro lado, Morera ha sido preguntado por el escrito presentado esta semana por Ciudadanos (Cs) en la Mesa de les Corts para reclamar que rectificara sobre un tuit que publicó el jueves en el que advertía que "la acción represiva y autoritaria del Gobierno de Rajoy hará que los demócratas catalanes y del Estado den apoyo masivo al referéndum".

El presidente de las Corts ha defendido que el tuit es "claro" y "descriptivo", y que pretendía "advertir de una situación no deseada que se puede producir". "Afortunadamente, vivimos en un país democrático, donde la libertad de expresión y la libertad de opinión está garantizada por la constitución", ha reivindicado.

Se ha reafirmado así en sus palabras porque "siempre es mejor el diálogo y el acuerdo que recortar los derechos civiles y democráticos que tanto nos han costado conseguir".