Oltra, sobre Cataluña: "En Compromís no habla uno y los demás pegan la ´cabotà´"

La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha valorado que la diversidad es "la seña de identidad" de la coalición y los ciudadanos aprecian que no son "una formación política en la que uno habla y los demás pegan la 'cabotà' sino que cada uno tiene sus opiniones".

Oltra se ha manifestado en estos términos a preguntas de los periodistas sobre las diferentes opiniones de las formaciones que integran Compromís a propósito del referéndum en Cataluña y ha hecho hincapié en que esta filosofía "entronca muy bien con una cultura democrática que necesita" España a raíz del debate catalán.

"En Compromís estamos acostumbrados a la libertad y eso es lo que nos hace valiosos como formación política y también es lo que los ciudadanos valoran en nosotros, que no somos una formación política en la que uno habla y los demás pegan la 'cabotà', sino que cada uno tiene sus opiniones", ha defendido.

La vicepresidenta ha expresado que "falta cultura democrática" en un país en el que no son "capaces" de entenderse "a través de la palabra, o al menos entender que en un sistema democrático maduro la defensa de la opinión del otro es un eje troncal".

"No hay democracia si no defendemos la opinión de aquellos que no piensan como nosotros", ha añadido.

Sobre las palabras del presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera (Bloc, integrante de Compromís), de que ella no debería hablar sobre el debate catalán por ser una cuestión de Estado, Oltra ha insistido en que "la diversidad es un valor" para Compromís y ha defendido que "cualquier tema del que hable el Consell son temas de Estado".

"Las comunidades, constitucionalmente, también somos Estado y se hable del tema que se hable, como del nuevo modelo de residencias y el envejecimiento activo, es un tema de Estado como todos los temas que aborda el Consell de la Generalitat", ha apostillado.

Preguntada por la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de una moción de censura a Mariano Rajoy y un referéndum pactado en Cataluña, ha destacado la "incapacidad" del Gobierno para "dialogar y pactar".

"La propuesta va en el sentido de que efectivamente lo que se ha de poner en el centro es la palabra y yo creo que ha habido un gesto muy importante de Puigdemont, que ha dicho que lo importante no es la fecha sino buscar una salida dialogada que permita que los ciudadanos en Cataluña se puedan expresar", ha señalado.

Oltra también ha insistido en que "la fecha es un elemento accesorio y lo importante es poner la palabra en el centro del debate político, dialogar, escucharse, pactar y, a partir de ahí, facilitar y canalizar una expresión de los ciudadanos en Cataluña".

"Creo que es muy similar a lo que se propuso en Zaragoza y es la única vía posible porque en democracia las cuestiones se arreglan dialogando y permitiendo una expresión pública de la gente que en los países civilizados se hace a través de las urnas", ha añadido.

Sobre la moción de censura, ha afirmado que "Rajoy y su Gobierno son incapaces de gestionar la cuestión territorial en España" que, a su juicio, "necesita una reforma urgente" y, "no solo por Cataluña".

Ha asegurado que también "son incapaces" de gestionar un nuevo modelo de financiación y de dar respuestas a una distribución justa de las inversiones del Estado en los Presupuestos Generales.

"Ante esa incapacidad de diálogo y de enrocarse en los problemas, es obvio que hay una mayoría en el Congreso que tendría que buscar alternativas. Un gobierno que solo plantea problemas y no da las soluciones es un gobierno inútil para este país", ha concluido.