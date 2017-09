Sanidad garantiza la asistencia a pacientes oncológicos si el IVO no firma el acuerdo

Sanidad garantiza la asistencia a pacientes oncológicos si el IVO no firma el acuerdo M. M.

La Conselleria de Sanidad reorganizará los flujos de pacientes oncológicos y optimizará y garantizará la calidad asistencial en el caso de que el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) decida finalmente renunciar a la firma del acuerdo de acción concertada para la atención oncológica, y no sacará a concurso el servicio oncológico.

Así lo ha asegurado hoy la consellera de Sanidad, Carmen Montón, tras reunirse con los gerentes y los jefes de servicio de Oncología de los Departamentos de Salud de València para marcar "la hoja de ruta" después de que el IVO haya solicitado una prórroga para seguir trabajando en el acuerdo de la convocatoria.

Montón ha explicado a los periodistas que hoy ha llegado a la dirección general esa petición de prórroga y Sanidad está estudiando "la manera de concederla", aunque ha asegurado que el aplazamiento es para poder sustanciar la información necesaria y cerrar el contrato y "no está sujeto a ningún tipo de negociación, esto en la administración no cabe, no es legal".

A su juicio, el IVO está en una "encrucijada" y debe tomar una decisión, "o bien seguir manteniendo esa alma asistencial histórico social de servicio público a los valencianos de entidad sin ánimo de lucro o tener un alma más empresarial".

"Es una decisión legítima que vamos a respetar" ha señalado Montón, quien ha agregado que si finalmente el IVO decide descolgarse y salir de la colaboración con la Generalitat "estamos preparados".

Montón ha expresado su deseo de que el IVO siga colaborando con la Generalitat como una entidad sin ánimo de lucro, pero ha dicho que si finalmente no es así los pacientes atendidos por esa entidad pueden estar "tranquilos", porque recibirán la financiación adecuada para poder mantener esos tratamientos.

"Primero reordenaremos y trabajaremos en red y después nos volcaremos al máximo en la oncología como lo venimos haciendo", ha señalado la consellera, quien ha explicado que en el último año ha disminuido el número de pacientes remitidos al IVO al estar a la expectativa de firmar el nuevo contrato.

También ha recordado que hace más de un año se presentó la red oncológica valenciana en la que se incluía al IVO como "parte de la misma" y que incluso a esta presentación acudió el presidente de la Fundación IVO, Antonio Llombart.

Respecto a los 40 millones que Sanidad adeuda al IVO, con cuya dirección asegura que "no tenemos ningún problema", Montón ha explicado que, al estar esa cantidad fuera del contrato, el abono es "mucho más lento administrativa y burocráticamente".

Ha pedido a la Fundación IVO que no busquen "excusas falsas" para dejar de colaborar con la Administración, en referencia al informe de abogacía que veía irregular el concurso de Sanidad, y ha dicho que se tiene el aval del Consejo Jurídico Consultivo, órgano asesor de la Generalitat.

Por su parte, la jefa del Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Clínico, Ana Lluch, ha señalado que les gustaría que el IVO "pudiera seguir atendiendo y trabajando en red como hasta el momento", pero si adopta otra decisión "los servicios de oncología de los hospitales de la Comunitat estamos preparados".

"Podemos atender a los pacientes e intentaremos hacerlo con la mejor calidad posible", ha dicho Ana Lluch, quien ha recordado que la sanidad valenciana dispone de un circuito rápido oncológico sin listas de espera.

También el jefe del servicio de oncología del Hospital General de Valencia, Carlos Camps, ha señalado que la Conselleria dispone de recursos, tanto a nivel tecnológico y quirúrgico como de diagnostico y tratamiento para dar la mejor calidad asistencial".

"Esta situación nueva nos va a obligar a reorganizarnos y optimizar los flujos de pacientes, pero afrontamos la situación con mucha serenidad y queremos transmitirla a los pacientes", ha concluido.