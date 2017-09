Marzà insiste en un agujero en Ciegsa de mil millones tras rebajarlo Font de Mora a 309

El conseller que más centros educativos ha construido en la Comunitat Valenciana a través de la empresa pública Ciegsa, Alejandro Font de Mora, acusó ayer durante su extensa comparecencia de más de dos horas en las Corts a los consellers de Educación y Hacienda, Vicent Marzà y Vicent Soler, de inventar la cifra de mil millones de sobrecostes en la firma pública.

«Es la mayor falacia desde Goebbels», aseguró el ex responsable de Educación. Font de Mora explicó durante la comisión de investigación que esa cifra sale de una interpretación falseada de Soler y Marzà a partir de un informe de la Intervención.

Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Educación mantuvieron ayer a Levante-EMV que la cifra de sobrecostes que manejan es mil millones y que sale de los documentos oficiales. Mientras, Font de Mora repartió en la cámara un informe de 17 páginas que concluye que los sobrecostes son de 309 millones, el 19 por ciento de lo licitado, pero siempre dentro de los límites legales.

Además, el exconseller aseguró en su intervención desconocer que hubiera empleados zombis en la empresa pública porque ésta tenía autonomía de funcionamiento e hizo un símil automovilístico: «Yo era el conductor pero no tenía porqué conocer el número de piezas del carburador», señaló. Añadió que la empresa sigue funcionando con una estructura parecida a la de los tiempos del PP y acusó a PSPV y Compromís de generar «un monstruo» que se ha vuelto contra ellos «porque ahora aunque funcione van a tener que cerrar la empresa», remató. También aconsejó a los actuales gestores de la Generalitat que no acometan el plan de Puig y Marzà para que los ayuntamientos construyan colegios porque ya se hizo en los años del PP y no salió bien.

Control de la empresa exhaustivo

Font de Mora asegura que el control de la empresa era exhaustivo y que todos los años se realizaron informes de legalidad, 15 auditorías privadas, 30 informes de intervenciones, 12 informes de sindicatura y en ninguno de ellos se señala que hubiera infracción grave o muy grave.



Bronca del PP y la presidenta

La comisión vino precedida por la bronca. El PP acusó a la presidenta, la diputada de Compromís Marian Campello, de ocultar documentación a los diputados, pero la parlamentaria lo negó. El PP ha pedido su dimisión. El diputado Jose Juan Zaplana llegó a calificar la comisión de Ciegsa de tribunal chavista e inquisitorio.