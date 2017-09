Vuelve a casa el valenciano rescatado del huracán María: "No ha quedado nada"

El valenciano Germán del Valle, que estuvo casi una semana sin dar señales de vida después del paso del huracán María por la isla de Dominica, ha relatado hoy a su llegada a València que lo peor fue conseguir un contacto para salir del lugar, del que fue rescatado por un helicóptero del ejército de EEUU.

Del Valle ha llegado hoy a las 17.10 horas al aeropuerto de Manises (Valencia) procedente de París, donde ha sido recibido por amigos y familiares, entre ellos su madre, Pilar Pérez, quien ha manifestado a los periodistas que cuando recibieron la llamada de su hijo "nos pusimos todos a hacer todo lo que podíamos, y el resultado ha sido bueno y me siento muy contenta".

Del Valle, ingeniero agrónomo de profesión, se encontraba en Dominica trabajando en la construcción de un hotel, y asegura que a final de año regresará para terminar el trabajo.

Según ha señalado Del Valle, el efecto más fuerte del huracán, el pasado lunes, duró unas cuatro horas, que él vivió en su residencia particular, cuya construcción en hormigón armado resistió al fenómeno, y ha recordado que lo peor fue "el día después" ya que "de lo que había el día de antes no había absolutamente nada. No quedaba nada".

"El martes estábamos todos contentos porque había pasado el huracán y todos estábamos bien", relata, pero asegura que el miércoles fue el día más complicado por la incertidumbre sobre cómo iban a salir de la isla, cuya situación era de "desastre total".

Asegura que no había electricidad, ni manera de salir por carretera porque estaban cortadas, y la única forma de comunicarse con la familia era a través de la universidad americana ubicada en la isla que dispone de un teléfono por satélite.

Del Valle consiguió un contacto y viajó junto a varios compañeros de trabajo el sábado hacia la universidad, donde consiguió hablar con un mando americano que les pasó un contacto con una empleada del departamento de Estado de Estados Unidos, quien les dijo que pasaran el domingo y que les rescataría de la isla un helicóptero del ejército americano.

En el helicóptero, que les llevó a la isla de Martinica, viajaban unas quince personas, la mayoría americanos, y dos compañeros de trabajo del ingeniero valenciano, uno procedente de la India y un británico.

La madre del ingeniero valenciano ha indicado que cuando recibió la llamada de su hijo se pusieron en contacto con el consulado español "porque no sabíamos como íbamos a salir de allí", y la familia y amigos "nos pusimos a hacer lo que podíamos y el resultado ha sido bueno".