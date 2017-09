Alicia Mora: "Es una pena que aún haya que reivindicar el papel de la mujer trabajadora"

P Hábleme de su caso de éxito ¿Ha llegado a la primera? ¿Tiene proyectos fracasados que le han enseñado el camino?

R Ningún emprendedor llega al éxito a la primera. Todos hemos pasado por otros proyectos que han tenido mayor o menor éxito. Incluso en la actualidad, tenemos frecuentes sinsabores que nos empujan a seguir adelante siempre. Esto es como una montaña rusa permanentemente.

P ¿Qué es Emotion Research Lab? ¿Qué papel desarrolla allí y en qué punto de comercialización se encuentra su tecnología? ¿Está trabajando en el mercado americano?

R Emotion Research LAB es la compañía de software emocional. Hemos desarrollado algoritmos de inteligencia artificial que pueden medir las emociones básicas, secundarias y estados de ánimo de cualquier individuo ante un estímulo. Captamos el rostro de una persona con una simple cámara web. Un complejo algoritmo de visión artificial transforma esas mediciones en valores numéricos de cada una de las 6 emociones universales que existen (felicidad, sorpresa, enfado, desagrado, miedo y tristeza). Podemos determinar con gran exactitud las emociones que están mostrando una o varias personas. Es de gran utilidad para medir el impacto de las campañas de marketing o las preferencias del consumidor en un comercio retail, por citar solo dos ejemplos.Soy la directora de operaciones y como tal, la responsable de planificación, gestión del trabajo y también la responsable de producto. Hemos ejecutado proyectos en más de 15 países. Contamos con 4 oficinas propias (España, México, Colombia y EE.UU.). Actualmente estamos inmersos en desarrollar nuestro negocio en Estados Unidos. Participamos ya en el segundo programa de Plug&Play, el ecosistema emprendedor más importante del mundo.

P¿Como mujer emprendedora cree que ha tenido que renunciar a aspectos de su vida, como la conciliación, que hubieran sido diferentes de ser hombre?

R Creo que cualquier emprendedor debe sacrificar parte de su vida para desarrollar su negocio. No es una cuestión de sexo sino más bien de la dedicación y el empeño que estés dispuesta a poner. El éxito de cualquier empresa implica un esfuerzo para conseguir llegar a tus objetivos.

P¿Qué consejo daría a las mujeres que se enfrentan a la disyuntiva de escoger entre vida familiar o laboral?

R Le daría el mismo consejo que le daría a un hombre, cada persona debe escoger el modelo de vida con el que esté más cómodo. En mi caso me siento muy bien con el camino que he tomado, siento pasión por lo que hago. Es cierto que siempre echas de menos ciertas cosas, pero como en cada modelo de vida se echan en falta cosas, pero es el sitio donde quiero estar. Mi familia siempre me ha apoyado en lo que hago y me considero afortunada por poder hacer la vida que me gusta. Este sería mi principal consejo. Escojas la vida que escojas, que estés satisfecho y sientas pasión por lo que haces.

P¿Por qué cree que el perfil del emprendedor es predominantemente femenino? ¿Hay explicación?

R No estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Es cierto que cada vez hay más empresas lideradas por mujeres pero sigue existiendo un número mucho mayor de hombres, al menos en los entornos tech en los que nos movemos como empresa. Quizás aún no se ha dado el gran paso hacia la paridad total. Aunque las mujeres quizá somos más previsoras y conservadoras en los gastos, por lo que se sabe que más de la mitad de las startup que sobreviven están lideradas por mujeres. ¿Será por algo, no?.

P¿Qué le parecen este tipo de eventos como el eWoman que organiza Levante-EMV? ¿Todavía es necesario poner en valor el papel de la mujer?

R Es una pena que aún haya que reivindicar el papel de la mujer trabajadora. No debería haber foros donde continuamente, todavía a día de hoy, la mujer se esté reivindicando una y otra vez. Sin embargo, es una gran oportunidad para conocer lo que otras empresas de éxito hacen y poder intercambiar impresiones. Además, es fantástico el ambiente de optimismo que se respira.