Una campanya de 2,3 milions anima a usar la llengua pròpia als 'valencianocallants'

"Sempre teua. La teua llengua". Este és el lema de la primera campanya institucional de promoció del valencià que llança el Consell del Botànic i que es desenvoluparà durant el pròxim any i mig amb una inversió de 2,3 milions d'euros en tres anualitats, segons va anunciar ahir el conseller d'Educació, Vicent Marzà. La campanya trenca tots els motles, ja que per primera vegada la Generalitat ha usat 'influencers' de pagament per a difondre el seu missatge en les xarxes socials.

El director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, va confirmar que "hi ha hagut un pagament" als 28 'influencers' de la Comunitat Valenciana que participen en la campanya, encara que no va revelar la quantitat que han rebut en explicar que d'açò s'ha encarregat "l'agència" que porta la creativitat de la campanya, en este cas The Serious Agency.

Els 'influencers' són persones amb molts seguidors en les xarxes socials i, per tant, amb capacitat d'influir en el comportament d'uns altres.

Marzà assegura que en la primera fase d'expectativa de la campanya, en la qual simplement els 'influencers' s'han posat una samarreta amb el lema "Construiré mil ponts mil vegades", la campanya "ha arribat a 1,5 milions d'usuaris de les xarxes socials i ha aconseguit més de 50.000 likes (m'agrada) en Instagram", la xarxa preferida pels joves per a compartir fotos i vídeos.

La incògnita d'estos "mil ponts" a construir la va descobrir ahir el conseller en presentar el valencià com "una llengua per a estendre ponts i per a connectar".

Marzà ha incidit que la campanya va especialment dirigida als "valencianocallants". És a dir, a aquells que parlen valencià en l'àmbit familiar i entre amics, però no en el treball o quan van a comprar. I també -va afegir- per als castellanoparlants que estan disposats a utilitzar el valencià "però no se'ls donen facilitats".

El conseller defensa que esta campanya és necessària "per a posar el valencià al mateix nivell que la resta de llengües". La campanya inclou un "bus de la llengua" que recorrerà tota la Comunitat Valenciana, incloses les zones castellanoparlants segons va subratllar el conseller, amb tallers i activitats de promoció del valencià.

En el plec de condicions del contracte s'estipula que l'autobús ha de visitar entre esta tardor i la primavera de 2019 un total de 100 municipis i 130 centres comercials i supermercats de més de 2.500 m2 de superfície.