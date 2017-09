Llombart dice que sacó al IVO de la libre elección porque actuaba como conseller

Manuel Llombart, exconseller de Sanidad con Alberto Fabra (PP) y actual director general del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), ha justificado hoy que durante su época como máximo responsable de la sanidad valenciana firmara el decreto que invalida la libre elección del centro oncológico para los pacientes de la sanidad pública, libertad de la que antes gozaba gracias a convenios específicos.

Llombart rubricó días antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 el decreto 74/2015, que desarrollaba la Ley de Salud de 2014 y ampliaba el derecho de los pacientes a elegir libremente tanto centro de atención como médico de familia o especialistas, pero sólo dentro del ámbito de la sanidad pública valenciana. Este ámbito de aplicación dejaba fuera a centros privados y/o concertados, como lo era en ese momento el IVO. Sin embargo, no ha sido hasta la llegada del nuevo Consell y la extinción de los convenios suscritos entre el PP y el IVO que se ha aplicado esta normativa. De esta forma, en el contrato por la vía de acción concertada que la Conselleria de Sanidad ha ofertado al IVO para seguir trabajando codo con codo con él no se incluye esta posibilidad.

El exconseller Llombart, en declaraciones a 'Valencia Plaza', ha asegurado que no incluyó al IVO en la libre elección porque en esos momentos actuaba como conseller y debía velar por los intereses de la sanidad pública valenciana. En concreto ha dicho: "Un conseller de Sanidad está para legislar los medios públicos. Yo creo firmemente en la libre elección y entiendo que los valencianos deben poder elegir ir adonde crean que van a ser mejor tratados, por eso amplié la libre elección todo lo que pude mediante el decreto 74/15. Pero yo sólo puedo legislar los medios públicos, no puedo decir que pueden ir a los hospitales públicos y además al IVO o al 9 de Octubre. Me habrían fusilado, y con razón. El abogado de la Generalitat me habría dicho: ´¿Usted está loco?´. Lo que legislé es la libre elección dentro de los departamentos de gestión directa, que es hasta donde llegaban mis competencias como conseller de Sanidad. Luego había un contrato con el IVO que decía que mediante ese contrato los pacientes podían ir allí libremente, y ese contrato es el que da por finalizado la actual consellera".

En este sentido, Llombart ha agregado: "Si lo tiene tan claro la consellera y cree que es viable incluir al IVO y sus abogados se lo admiten, que derogue el decreto 74/15 y haga uno nuevo incluyendo al IVO en la libre elección".