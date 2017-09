El PSPV se niega a debatir en las Corts sobre Cataluña antes del 1-O como pedía Podemos

El grupo parlamentario Podemos ha elaborado una proposición no de ley de tramitación inmediata en Les Corts Valencianes reclamando al Gobierno central que permita a la ciudadanía catalana expresarse y que dialogue con la Generalitat para buscar soluciones políticas que, al no lograr la unanimidad de los grupos parlamentarios, no será debatida en el pleno convocado para esta semana.

Solo Compromís se ha mostrado dispuesto a firmarla para permitir su debate. El PSPV ha alegado que no ha apoyado nunca proposiciones de tramitación inmediata y rechaza que las Corts tengan que debatir sobre cuestiones que afectan a otras autonomías. Tampoco PP y Ciudadanos tenían intención de firmar la propuesta de Podemos por lo que no habrá debate en las Corts previo al domingo 1 de octubre por la cuestión catalana.

Podemos reclamaba que esta iniciativa fuera sustanciada en el pleno ordinario de esta semana, antes del 1-O. ?Nos preocupa la política de excepcionalidad del Gobierno de Rajoy con respecto a Catalunya y nos hace dudar sobre su respeto a la democracia y las libertades básicas, también en la Comunitat Valenciana?, ha manifestado el secretario general y sindic de Podem, Antonio Estañ.

La PNL tenía por objeto instar al Consell para que a su vez, reclamara al Gobierno de España que permita que el 1 de octubre de 2017 la ciudadanía catalana exprese su voluntad en los términos que consideren, así como que inicie un proceso de dialogo con la Generalitat de Catalunya y el conjunto de actores políticos para buscar soluciones políticas y democráticas.