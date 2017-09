Una regleta con ventilador y cafetera fue el foco del incendio en la Ciutat de la Justicia

El incendio en la Ciutat de la Justícia se originó en el Juzgado de Primera Instancia número 3 por una sobrecarga eléctrica en una regleta de enchufes a los pies de una mesa donde había restos de un ordenador, dos pantallas, una impresora, un ventilador y una cafetera, según ha determinado la Policía Científica y desveló ayer en las Corts la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. «No se puede precisar si alguno fue el causante del siniestro», añadió al tiempo que defendía que «el siniestro nada tiene que ver con fallos del sistema eléctrico [de la Ciutat de la Justícia], que había sido objeto de revisiones por la empresa instaladora y el organismo de control autorizado».

Sobre la controversia de las alarmas, Bravo defendió que «sí funcionaron correctamente». Aunque dos detalles revelan que resultaron inoperativas cuando la Ciutat de la Justícia está vacía. La alarma en el juzgado afectado saltó pero «sólo se activa en la zona de detección» por lo que no debió escucharse desde el vestíbulo de entrada, donde están los vigilantes de seguridad y el Guardia Civil que vigilan el edificio en fin de semana. También se activa una alerta y prealerta en una centralita ubicada en una habitación del sótano primero y que no está vigilada por nadie, admitió la consellera. «Si se hubiera realizado el protocolo existente de acudir a la zona que la centralita indicó en la pre-alarma, casi con toda seguridad, no se hubiera producido el incendio y hubiera sido un conato fácilmente neutralizado con un simple extintor», deslizó Bravo durante su intervención.

Del sistema de protección sólo falló «la puesta en marcha en automático de los ventiladores de extracción», aunque al final resultó beneficioso, según Bravo, porque «no alimentó de oxígeno la zona del incendio». Los aspersores de agua no saltaron porque «sólo están instalados en el archivo y el vestíbulo», aclaró la consellera quien calcula que «en dos o tres meses» los 8 juzgados afectados podrán volver a su ubicación.

Las explicaciones de Bravo no convencieron a los grupos de la oposición. El diputado Emigdio Tormo (Ciudadanos) calificó de «auténtico desastre la seguridad en la Ciudad de la Justicia, porque no existe. No hay seguridad efectiva. El día del incendio probablemente solo había un guardia civil en la puerta. Y un vigilante a cargo de 100 cámaras del edificio», lamentó. La diputada María José Ferrer San Segundo (PP) criticó la falta de autocrítia de la consellera «que no ha asumido ningún error por su parte en el desastre generado. Autocrítica cero ante la negligencia en mantenimiento, opacidad informativa y la gestión caótica tras el incendio». Fabiola Meco (Podemos) interrogó sobre los planes de emergencia desafasados y por qué no se habían hecho simulacros de incendio. Alexis Marí (no adscritos) preguntó si existe un director de seguridad en la Ciutat de la Justícia y «quién se encargaba de vigilar el cuarto de control donde sonaron las alarmas». Francisco García (Compromís) y Rosa Peris (PSPV) recriminaron al PP que siga sin explicar el incendio en Ciegsa de 2005.