Educación tiene bloqueadas las 116.000 becas de comedor tras medio mes de clase

Catorce días después del inicio del curso la Conselleria de Educación aún no ha publicado el listado definitivo de beneficiarios de becas de comedor. Esta demora bloquea la adjudicación de la ayuda a los 116.000 alumnos de Infantil, Primaria y ESO que el propio conseller Vicent Marzà estima que van a disfrutar de dicha beca este curso. Este retraso, según una madre de dos niñas que aún no han podido ir al comedor ningún día pese a tener los 20 puntos máximos del baremo, convierte en «irreal» la promesa del Consell del Botànic de que los escolares tengan beca desde el primer al último día de clase.

La mayoría de los equipos directivos de los colegios está cubriendo el vacío legal que causa la tardía concesión de las becas. Lo hacen permitiendo que los aspirantes a la ayuda con mayores puntuaciones utilicen el servicio de comedor hasta que se confirme la adjudicación de las beca. Sin embargo, hay escuelas que optan por no aceptar becarios de comedor hasta que Educación publique la nota de corte, como es el caso del colegio público Rodríguez Fornos de València. Esto hace que gran cantidad de escolares con derecho a beca no están accediendo al servicio desde el primer día de clase como promete la Generalitat.

Los centros docentes públicos y concertados por primera vez han recibido este curso los listados con las baremaciones de los solicitantes de beca de comedor antes del inicio del curso. Concretamente dichas listas se publicaron el 4 de septiembre. Las clases empezaron el lunes 11 y, a día de hoy, Educación aún no ha publicado la nota de corte. Por tanto, se desconoce quien tiene derecho recibir la ayuda.



Cerca de 64 millones de euros

La conselleria tiene previsto invertir este curso 63,8 millones de euros en becas de comedor. Pero la concesión de esta ayuda se da en concurrencia competitiva. Esto supone que el umbral de corte baja o sube según el número de solicitantes con mayor puntuación en un baremo donde el máximo son 20 puntos. El pasado curso la nota de corte que marcó el derecho a recibir beca fueron los 11 puntos. Sin embargo, la misma conselleria calcula que este ejercicio el umbral estará entre los 11 y 12 puntos al haberse presentado más solicitudes.

Los alumnos con 11 puntos recibieron el curso 2016-17 una ayuda diaria de 2,25 euros, lo que se conoce como media beca, mientras que los más próximos a los 20 puntos disfrutaron de la beca completa, que cubre los 4,25 euros del menú.

«He hablado con la Inspección General de Becas de la conselleria y me indican que no hay fecha prevista para la publicación de la nota mínima para la beca de comedor debido a que hay un exceso de trabajo que no puede atender con mayor celeridad el personal disponible», explica una madre afectada por la demora de las becas. Fuentes de la conselleria apuntan que «se están resolviendo las alegaciones presentadas» y dicen, sin concretar fecha, que cuando concluya esta fase «se publicará la nota de corte».

La presidenta de la Associació de Directors i Directores d´Infantil i Primària de València, Eva Tarín, también reconoce que los colegios públicos «no saben nada de cuándo se va a dar a conocer la nota de corte de las becas de comedor». Tarín relata que «en la mayoría de colegios se permite que se queden al comedor los alumnos con entre 20 y 15 puntos, e incluso 14, que seguro que van a tener la beca». Añade, sin embargo, que «como no hay clase por la tarde, las familias de los alumnos con 13 o 14 puntos, optan por esperar a que se confirme la concesión de la beca».

En otros colegios, sin embargo, se ofrece a las familias la opción de incorporarse al comedor desde el primer día lectivo, utilizando la puntuación de corte del año anterior, siempre y cuando las familias firmen un documento de compromiso de pago del servicio en caso de no resultar esa la puntuación mínima, y por tanto, no ser beneficiarios de la beca. Como no existe ninguna regulación escrita, esto se lleva a efecto bajo la responsabilidad del equipo directivo.



«Sujeto a la legalidad»

En el caso del CEIP Rodríguez Fornos, la madre afectada por la demora de las becas, subraya que este colegio de Patraix de tres líneas «tiene muy pocas plazas de comedor, por lo que sólo admite becarios. Al no saber aún la nota de corte, el centro tiene dificultades para decir qué alumnos entran al comedor y cuáles se quedan fuera, por lo que ha optado por informar que el está sujeto a la legalidad y no va a admitir becarios de comedor hasta que las listas sean definitivas».