Los farmacéuticos amenazan con desvincularse del copago sanitario

La colaboración entre farmacéuticos y administración que ha imperado hasta ahora a la hora, por ejemplo, de facilitar las ayudas públicas frente al copago «están en peligro. Esto es grave». Así lo ha manifestado esta mañana el presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, que adelantó que va a proponer a la asamblea suspender las colaboraciones con Sanidad (en un plazo de aquí a noviembre) si se mantiene el clima de desencuentro con la Conselleria de Sanidad.

La ruptura de relaciones, que pone en peligro la manera fácil en la que las ayudas al copago estaban llegando a los usuarios gracias a que los farmacéuticos adelantan el dinero, tiene su origen en la «traición» que, a juicio de Giner, ha supuesto la presentación y el desarrollo por parte de Sanidad de un modelo de atención farmacéutica integral a las personas que están en residencias (Resi-Equifar) sin tenerles en cuenta y dejándolos «a oscuras».

Estas declaraciones las ha hecho esta mañana Giner después de presentar su propio modelo de atención farmacéutica sociosanitaria y de posicionarse en contra del previsto por la conselleria y que, según se publicitó en su día, iba a suponer la creación de 65 nuevos puestos de trabajo y un ahorro de 15 millones de euros al año apostando por la compra centralizada de medicamentos y su entrega a los mayores desde «dentro» del sistema público en dosis unitarias.

Giner aseguró que habían decidido presentar su modelo en el que los profesionales valencianos han venido trabajando durante «años» pese a las «presiones y amenazas» que según dijo Giner han recibido por parte de la administración sanitaria para no hacerlo. «La conselleria nos dijo que no había alternativas a su modelo» y que todo desarrollo de otras opciones, como la del Micof, «sería visto como una agresión y una amenaza, nos dijo».

Su propuesta (que propone contar con los profesionales de las farmacias comunitarias para integrarse en la atención de los residentes) la van a presentar en distintos ámbitos (partidos políticos, sindicatos, asociaciones..) acompañada como han hecho esta mañana de un informe económico en el que «desmontan» el ahorro de 15 millones de euros que la Conselleria de Sanidad prevé tener aplicando su sistema, el Resi-Equifar. La sociedad "debe saber que aquí está pasando algo" y que "no hay precedente de este ocultismo". Las conclusiones del informe las presentarán también a las consellerias de Transparencia, Economía, Sanidad e Igualdad, además de a Presidencia.

Según ha expuesto Giner, no solo no va a existir este ahorro de 15,4 millones de euros previsto, que ellos rebajan a 1,8 millones de ahorro, sino que la Conselleria de Sanidad incurrirá «incluso en gastos» que desde el Micof han cifrado en no menos de 3 millones de euros y hasta los 7-8 millones en cálculos «menos benévolos» contando además el dinero que se deja de ingresar en la administración por su parte de participación en conceptos como el IVA de los medicamentos «y sin tener en cuenta otras partidas no contabilizadas como personal subalterno, obras, aparajate y gastos de desplazamientos que se van a disparar», aseguró Giner.

El presidente del Micof aseguró que buscarán el apoyo para su modelo de atención del resto de colegios provinciales y hacer así un frente común frente a Sanidad, a la que acusan de «traición» y de mantenerles deliberadamente «a oscuras» en la tramitación y desarrollo de este modelo que los deja fuera del negocio de atención a las personas institucionalizadas. «Esta presión en los últimos días no la entendemos», aseguró Giner.