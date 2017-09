Los sindicatos retrasan la marcha por la financiación hasta el 18 de noviembre

La manifestación por una mejor financiación será en València el 18 de noviembre y no el 28 de octubre, como estaba anunciada en principio. Los sindicatos convocantes, CC OO y UGT, aceptaron ayer el planteamiento de los partidos del Pacte del Botànic de demorar unos días la protesta para poder sumar así el mayor número posible de municipios a la misma. Está previsto, en este sentido, empezar una campaña de mociones de apoyo en los ayuntamientos valencianos.

La decisión se adoptó durante el encuentro que los máximos representantes de CC OO y UGT en la C. Valenciana, Arturo León e Ismael Sáez, respectivamente, celebraron ayer tarde en las Corts con el presidente de la cámara, Enric Morera, y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y en la que también participó el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

El conflicto en Cataluña no es el motivo del retraso, aseguraron las fuentes consultadas. No obstante, el cambio de fecha podría facilitar la incorporación a la manifestación de algún agente social ahora reticente. La evolución de los hechos en el territorio vecino o una vía de solución a través de una mejora de su situación financiera podría hacer cambiar el no actual a la marcha, por ejemplo, de la patronal.

De momento, ayer la CEV se mantuvo en sus trece. Respalda el manifiesto, cuya redacción pactó con los sindicatos, pero se desmarca de la manifestación debido a que esta no concita unanimidad política.

Eso último es lo que volvió a quedar claro ayer. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, planteó el apoyo de su grupo al documento de los sindicatos y la patronal (el texto va en la línea de las declaraciones institucionales aprobadas antes en la cámara), pero no se bajó del no a la manifestación. No hay visos de que pueda moverse de esa posición, señalaron fuentes populares. Un cambio incomodaría a Génova.

La posición de Ciudadanos está por definir aún. Los de Albert Rivera no tienen problemas en asumir el texto, pero será el comité autonómico de la formación el que tendrá que decidir si CS se suma a la protesta.

Los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) son los que dan apoyo total a la convocatoria, tanto al documento que la sustenta como a la manifestación.

El retraso en la fecha se puede considerar el segundo. El planteamiento inicial era que «el pollo» por una mejor financiación se celebrara en torno al Nou d'Octubre.

Sin embargo, Presidencia de la Generalitat expresó los inconvenientes de que la marcha tuviera lugar en una fecha cercana al referéndum de Cataluña, ya que podría distorsionar la lectura desde Madrid de la protesta valenciana. De esta manera, UGT y CC OO fijaron esta el 28 de octubre. Finalmente, será el 28 de noviembre. Si no hay más cambios.