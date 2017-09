De 15 millones de ahorro a un coste de 3 millones

? Según expuso ayer Giner, no solo no va a existir este ahorro de 15,4 millones de euros previsto, que ellos rebajan a 1,8 millones de ahorro, sino que la Conselleria de Sanidad incurrirá «incluso en gastos» que desde el Micof han cifrado en no menos de 3 millones de euros y hasta los 7-8 millones en cálculos «menos benévolos» contando además el dinero que se deja de ingresar en la administración por su parte de participación en conceptos como el IVA de los medicamentos «y sin tener en cuenta otras partidas no contabilizadas como personal subalterno, obras, aparataje y gastos de desplazamientos que se van a disparar», aseguró Giner.

El presidente del Micof aseguró que buscarán el apoyo para su modelo de atención del resto de colegios provinciales y hacer así un frente común frente a Sanidad, a la que acusan de «traición» y de mantenerles deliberadamente «a oscuras» en la tramitación y desarrollo de este modelo que los deja fuera del negocio de atención a las personas institucionalizadas. «Esta presión en los últimos días no la entendemos», dijo.