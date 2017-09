Los padres ven una "vergüenza" que no estén las becas de comedor tras medio mes de clases

«Es una vergüenza que tras medio mes de clase todavía no se sepa qué alumno tiene beca de comedor». Con esta contundencia reaccionó ayer el presidente de la Federació de Mares i Pares d´Alumnes (Fampa) de la provincia de València, Màrius Fullana, ante el retraso que acumula la publicación por parte de la Conselleria de Educación de la lista definitiva con los 116.000 escolares de Infantil, Primaria y ESO que se espera que este curso tengan beca de comedor.

El portavoz de la federación provincial de Ampa mayoritaria en la escuela pública considera «injusto que las familias no sepan todavía si sus hijos tienen beca o no». Fullana insiste que la concesión de la ayuda «debería estar cerrada el primer día de clase, o como muy tarde dos o tres días después, pero no más de dos semanas como ahora».

Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv), patronal que agrupa a 300 colegios religiosos, considera «un problema» la demora de Educación en conceder las ayudas. La nota de corte del año pasado para recibir la ayuda fue de 11 puntos sobre un total de 20. La secretaria autonómica de Escacv, Vicenta Rodríguez, explica que las familias de los alumnos que en las listas provisionales están entre 14 y 11 puntos «no han utilizado el comedor este mes porque no hay clase por la tarde y no están seguros de si sus hijos van a recibir la ayuda».

El retraso hace que muchos solicitantes de la ayuda con puntuaciones cercanas a la nota de corte del año pasado no se queden a comer. En algunas escuelas, como el colegio público Rodríguez Fornos de València, ni siquiera se les había dado esa opción pues el centro había decidido no admitir becarios hasta la publicación de las listas definitivas. Ayer, tras dar a conocer Levante-EMV esta situación el colegio rectificó. «Dado que conselleria -se lee e una nota del centro a las familias- no ha comunicado, a fecha de hoy, el listado de becados de comedor, podrán hacer uso del mismo a partir del lunes 2 de octubre, todos los alumnos que tengan de 11 a 20 puntos, siguiendo el criterio de adjudicación de becas del curso pasado». La nota advierte de que si el solicitante de la ayuda no entra en la lista definitiva de becados «se compromete a abonar los días que se ha quedado a comer».