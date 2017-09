El TSJ considera legal que el Consell niegue al PP los datos de defraudadores del plan antifraude

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el PP contra la decisión de la Conselleria de Hacienda de denegarle una copia del plan de control tributario aprobado para el ejercicio 2016. Además, la sentencia impone costas a los populares por 1.500 euros. Fuentes de la conselleria señalaron que los populares querían acceder a una documentación que airea los planes de control antifraude de la Administración valenciana, lo que podría dar pistas a presuntos delincuentes ya que contiene un amplio detalles de las actuaciones a realizar.

Los populares, que ya han ganado en esta legislatura, varias sentencias al Consell por denegación de documentación, alegaron vulneración de derechos fundamentales ya que el grupo parlamentario denunció que no tenía acceso a la documentación requerida al Consell.

El Gobierno avaló al Consell

Pero en este caso, el Gobierno de España también avaló que la decisión de la Conselleria de Hacienda de mantener como reservada la información del Plan de Control Tributario era la correcta.

El Gobierno aseguró entonces ante una pregunta del diputado socialista en el Congreso Julián López que el carácter reservado del plan de control tributario venía atribuido por ley, por lo que la Administración debía respetar esa previsión. El propio López enfatizó en su momento que el Gobierno central desautoriza al PP de las Corts y deja en evidencia que lo único que persigue éste son sentencias contra el Consell para limpiar su pasado de opacidad.

La existencia de esa sentencia condenatoria para los populares la dio a conocer ayer en las Corts el presidente, Ximo Puig, después de que la síndica del PP, Isabel Bonig, reclamara la destitución de todos los consellers y asegurara que la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz no sirve para nada porque la Generalitat ya acumula nueve sentencias condenatorias por opacidad, al tiempo que le exigió documentación sobre la empresa Carns de Morella.

Bonig repasó la gestión de los consellers y puso un cero a Vivienda porque no ha detenido los desahucios y a Agricultura porque no hay solución para los problemas hídricos. También dijo que en Economía hay 248 millones sin ejecutar y 1.200 en Hacienda, mientras en Educación los jueces han obligado a claudicar al conseller Marzà y a la responsable de Justicia «se le quema» la Ciudad de la Justicia. También arremetió contra Oltra por los 4.603 personas fallecidos en espera de la Dependencia.

A Bonig le respondió el presidente quien aseguró que dirige un gobierno estable (es el más longevo del autogobierno) y que a la única que destituiría sería a la jefa de la oposición, la propia Bonig.

Morera: «Esto no es un gallinero»

El debate resultó bronco. Las continuas intervenciones fuera del turno de palabra enfadaron al presidente, Enric Morera. «Esto no es un gallinero», dijo. El síndic del PSPV, Manolo Mata, acusó al PP de amenazas mafiosas a la consellera Montón, que relacionó al diputado Zaplana con la trama Púnica, lo que este negó y le advirtió que se andara con cuidado con afirmaciones que no podía sostener.