China concede su máxima distinción a Avelino Corma

El químico castellonense Avelino Corma (Moncofa, 1951), profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el CSIC, ha sido galardonado con el Friendship Award (Premio de la Amistad) que otorga el Gobierno de China. La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 29 de septiembre y contó con la presencia del viceprimer ministro chino Ma Kai.

The People's Republic of China Friendship Award es el máximo reconocimiento que el Gobierno de China otorga a personalidades y expertos extranjeros que hayan realizado una destacada contribución al progreso económico y social del país. En su versión moderna, que se otorga desde 1991, cada año el State Administration of Foreign Experts Affairs de China selecciona a 50 expertos extranjeros para el premio.

El premio, que se concede no sólo por las contribuciones de los expertos al progreso chino sino también como símbolo de amistad, consiste en un certificado y una medalla decorada con un relieve de la Gran Muralla, junto con la inscripción Friendship Award, en inglés y en chino, y se entrega como parte de las celebraciones del 1 de octubre, Día Nacional de China.



Autoridad mundial en catálisis

Corma, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (2014), es una autoridad mundial en catalizadores sólidos ácidos y multifuncionales aplicados al refino del petróleo, petroquímica y procesos químicos, así como en la síntesis y aplicación de zeolitas, compuestos minerales porosos de estructura cristalina cuyas propiedades catalíticas permiten la transformación selectiva de compuestos hacia los productos deseados, al actuar también como verdaderos tamices moleculares.