«Emarsa era poco eficiente y tenía sueldos elevados»

? El exgerente de la Entidad Publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar), Pedro J. Simón, declaró ayer como testigo en el juicio por el presunto saqueo de la depuradora de Pinedo: «Pensábamos que Emarsa era poco eficiente y que había sueldos muy elevados». Simó confirmó que planearon sacar a concurso la depuradora porque «tenía costes altos y el servicio no era bueno». Una decisión que no se ejecutó «porque no teníamos competencia». Desde Emarsa, declaró, siempre «pedían más dinero». En una ocasión hasta tuvieron que pagar la factura de luz de Emarsa porque la empresa eléctrica amenazó con cortar el suministro: «Y hubiera sido un desastre».