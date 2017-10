Un exgerente del PP alega que no se pueden controlar las cuentas de 8.000 municipios

«Ha de tenerse en cuenta que existen más de 8.000 municipios en todo el territorio español, de modo que al partido le resulta imposible controlar qué cuentas abren los grupos municipales o qué gastos se efectúan a través de las mismas». El exgerente del PP en la provincia de Valencia desde 1994 hasta 2014 y exconcejal en Serra, José Antonio Moscardó Úbeda, vuelve a marcar distancias respecto a los responsables del partido en la ciudad de València.

A Moscardó se le investiga por presunto delito electoral en las campañas de 2007 y 2011, en la pieza separada del caso Taula que indaga el presunto pitufeo y el supuesto dopaje electoral de las candidaturas encabezadas por Rita Barberá desde 2007 hasta 2015. La implicación del exgerente provincial se debe a un documento manuscrito incorporado en la subpieza referida a la empresa de comunicación Laterne del que se deduce, según el juez del caso Taula, que «pudo ser consciente, en su condición de gerente de la financiación ilícita de la campaña electoral del partido».

El magistrado del caso Taula también sospecha que «pudo tener una conducta omisiva determinante y colaborativa en un posible falseamiento de las cuentas, que podría entroncar con los hechos ya imputados de 2011».

Para exculparse de todos estos hechos por los que se le investiga, Moscardó Úbeda intenta distanciarse de las decisiones adoptadas por el grupo municipal popular del Ayuntamiento de València. «Los gastos que pudiera haber efectuado el grupo municipal popular ?a través de las cuentas abiertas a su nombre y con el CIF propio del grupo? no fueron incluidos en la contabilidad porque eran desconocidos por mí, y no porque trataran de ocultarse, de modo que en ningún caso hubo una omisión indebida de los mismos en las cuentas electorales del partido», justifica el exgerente, ante la sección cuarta de la Audiencia de València, responsable de resolver todos los recursos de la investigación del caso Taula que dirige la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 18 de València.

Moscardó Úbeda también pide en su escrito que se le aplique en esta causa la misma vara de medir que al extesorero del PP, Luís Bárcenas, que sólo podría declarar como testigo porque los hechos que hubiera podido cometer habrían prescrito. «Los hechos que se pretenden ahora imputar a mi principal están ampliamente prescritos», alega el abogado del exgerente provincial del PP. Como argumento alternativo, Moscardó alega que el auto de 20 de septiembre de 2017 en el que se acordaban nuevas diligencias e imputaciones se dictó fuera de plazo. Y, por último, que no pudo cometer ningún delito porque «no falseó cuenta electoral alguna y no omitió indebidamente ningún gasto electoral» porque «los gastos del grupo municipal no son gasto electoral y no eran ni podían ser conocidos» por el exgerente provincial.