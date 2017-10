Podemos cuelga una bandera republicana en el Ayuntamiento de Paterna tras el discurso del rey

El discurso del Rey Felipe VI sobre la situación de Cataluña ha generado numerosos comentarios y reacciones en los partidos en la C. Valenciana.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha rechazado opinar sobre el mensaje del Rey, que está "en su papel institucional", y ha insistido en la necesidad de no contribuir a aumentar la crispación con declaraciones. "Hay demasiada gente interesada en polarizar, yo no estoy interesado; hay que intentar racionalizar las emociones y buscar espacios para el diálogo, es la única solución", ha dicho.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido a Felipe VI "mediación para avanzar" en el conflicto catalán y así le ha solicitado que "fomente el diálogo", la "búsqueda de caminos para encontrar salidas" a esa situación y que "establezca puentes para que eso se pueda producir".

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado que "todos" los demócratas "deberíamos hacer nuestros" los mensajes que defienden la ley y la unidad de España porque "la defensa de la democracia no entiende de tibiezas ni de dudas", ha subrayado.

Por su parte, Podemos en la Comunitat Valenciana y Compromís han rechazado el discurso al considerar que los puentes quedaron "dinamitados", según señaló la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, mientras que desde la coalición morada, su secretario general, Antonio Estañ, acusó al monarca de "dejar fuera" a quienes buscan dialogar.

De hecho, además de palabras, el discurso ha provocado que Podemos Paterna haya colgado una bandera republicana en la ventana de su despacho en el ayuntamiento.

Mónica Oltra en su cuenta de Twitter resumió la intervención del monarca en estos términos: "Opinad libremente en democracia siempre que opinéis lo mismo que yo. Voltaire retociéndose en la tumba. Los puentes dinamitados".

Asimismo, diferentes miembros de Compromís y de resto de partidos con representación en las Corts Valencianes reaccionaron a la intervención del Rey a través de esta red social. En este sentido, el propio jefe de gabinete de la vicepresidenta del Consell, Miquel Real, colgó en Twitter una fotografía boca abajo del Rey que fue respondido por la diputada 'popular' Verónica Marco, quien lamentó que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, permaneciera "callado" ante este hecho. "Hasta cuándo va a dejar a #CUPromis", manifestó.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, consideró que el discurso del monarca ha sido "una oportunidad perdida para el diálogo, el pacto y las soluciones democráticas" y señaló que Felipe VI "ni arbitra ni modera".

Por su parte, el conseller de Transparencia y miembro de Compromís, Manuel Alcaraz, opinó, tras el discurso: "Desde hoy la Corona se ha alejado de una parte de la ciudadanía, no solo de los independentistas", mientras que el secretario autonómico de Medio Ambiente y coportavoz de Els Verds-Equo, Julià Álvaro, apuntó que "si alguien creía que no se podía hacer un discurso peor y más obtuso que el de (Mariano) Rajoy, va el rey Felipe y lo supera" acompañado del hashtag "#OtraOportunidadPerdida".

Desde el PSPV, sus principales representantes no se han pronunciado a través de Twitter, aunque el portavoz de los socialistas en la cámara valenciana, Manolo Mata, colgó un mensaje a la misma hora del discurso del Rey aunque sin ningún hashtag ni alusión a Felipe VI. "Cuando un país vive sometido al síndrome 'no hay salida' se echa de menos a alguien que aporte luz y no palabras huecas", afirmó.

En cambio, desde Cs se aplaudió a Felipe VI y su defensa por la unidad de España. Así, la síndica de Cs en las Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, valoró el "firme mensaje del Rey apoyando la democracia, el estado de derecho y la unidad del país". "Gracias Majestad! #NoNosCallaran".