Los agentes enviados a Cataluña no serán relevados como mínimo hasta el lunes

Interior no tiene previsto el repliegue de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del estado enviadas a Cataluña en las semanas previas a la celebración del referéndum ilegal del 1-O, pero sí contempla empezar a sustituir a parte del contingente desplegado por todo el territorio catalán. De momento, y sin que la planificación esté cerrada por completo, la idea, en el caso de los agentes desplazados desde la Comunitat Valenciana, es que los policías nacionales de Policía Judicial y de Información, que se fueron el pasado 15 de septiembre a distintos puntos de Cataluña sean relevados a partir del próximo lunes, día 8.

En el caso de los guardias civiles, que subieron hacia la autonomía catalana unos días más tarde, esa sustitución llegará, si se cumple lo previsto, el próximo día 11.

Sin embargo, los agentes están alertados para que sean conscientes de que esos relevos quizás deban retrasarse unos días, en función de otras necesidades en Valencia.

De momento, tanto la Jefatura Superior de Policía de València como el mando de la VI Zona de la Guardia Civil han hecho un recuento «muy exhaustivo» de los agentes que aún pueden reunir con el fin de poder planificar futuras intervenciones.

Esos relevos, en principio, serían solo para los agentes que están realizando labores de policía judicial y de información, para los que sí queda «recambio» en Valencia.

No es el caso, por ejemplo, para las unidades de control de disturbios callejeros, la UIP y la UPR, ya que todos los agentes están ya desplegados en Cataluña desde los primeros días de septiembre, por lo que no es posible sustituirlos. En cualquier caso, no supone un problema porque sus descansos reglamentarios se están respetando y son unidades acostumbradas a pasar largas temporadas fuera, en función del servicio.