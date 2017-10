La tesorera del PP sólo declarará en el caso Taula si recibe una citación personal

La tesorera nacional del Partido Popular, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez no se ha dado por aludida en la citación como investigada en el Caso Taula, por la campaña electoral municipal en 2011, que ella supervisó en toda España. El magistrado que investiga esta macrocausa la declaró oficialmente imputada en un auto del 20 de septiembre, en el que la emplazaba a comparecer ante el Juzgado de Instrucción 18 de València el próximo 16 de octubre. Un auto notificado al Partido Popular, investigado como persona jurídica en el Caso Taula por el presunto pitufeo. El PP achacó a «un error» la citación de la tesorera-gerente (y sustituta de Luís Bárcenas al frente de las cuentas del partido). Pero no se trataba de ningún error. El mismo juez ordenaba en una diligencia de ordenación del 28 de septiembre que se remitiera una cédula de citación a la tesorera nacional del PP «por correo certificado a su domicilio laboral». Una carta que, a día de ayer, aún no había llegado hasta la calle Génova, donde está ubicada la sede nacional del Partido Popular.

Y hasta que no llegue esta misiva, Navarro Fernández-Rodríguez (economista e interventora de la Seguridad Social de profesión) no se considerará citada formalmente como investigada, a pesar de la notificación al partido. «Es como si remiten una carta de mi interés a la comunidad de vecinos donde vivo», señalaban ayer fuentes del PP nacional. Por eso la tesorera no tiene ninguna intención de presentarse en el juzgado el próximo 16 de octubre, «a no ser que reciba la citación personal. Si no, ¿que va a decir, que se ha enterado por la prensa?», señalaban fuentes del partido.

Por otra parte, el juez del Caso Taula también confirmó la citación para el mismo 16 de octubre del gerente de la provincia de Valencia desde 1994 hasta 2014 y exconcejal en Serra, José Antonio Moscardó Úbeda, investigado por delito electoral en 2007 y 2011.