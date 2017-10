Compromís rebaja el tono y Morera rechaza la independencia unilateral

El presidente de las Corts, Enric Morera, calificó ayer de disparatada la posibilidad de que el parlamento de Cataluña pueda declarar de forma unilateral la independencia. Morera hizo un llamamiento «ético y moral» a los dirigentes políticos «para que no nos lleven a unos niveles de tanto extremo», con la dinámica «disparatada» de Carles Puigdemont y su «saltarse a la torera» normas que tienen mecanismos para ser cambiadas y un presidente del Gobierno de España que «no está a la altura», aseguró ayer.

Morera transitó ayer por la corriente que existe en Compromís de rebajar el tono, especialmente en las declaraciones a favor del proceso independentista para evitar que la ciudadanía valenciana pueda identificar a la formación con el radicalismo.

Morera dijo ayer espera que en Cataluña no se llegue «al extremo» de una declaración unilateral de independencia el lunes, porque si cae por el precipicio «caeremos todos» y lo ocurrido el 1 de octubre «puede ser una broma» con lo que pase ahora. «Me sitúo en el terreno de la esperanza, de reclamar por tierra, mar y aire que no se llegue a ese extremo», dijo Morera, quien destaca que hay muchas personas intentando mediar y sería viable una mediación dentro de España, pero no una desde el extranjero.



«Consecuencias terribles»

«Creo que la gente ya es consciente de lo que nos jugamos, de que esto no es ninguna broma y de que las consecuencias podrían ser terribles para todos, muy terribles», dice Morera, quien no ve factible una mediación extranjera, porque el conflicto no es entre dos países y en España hay «suficientes voces» que intentan rebajar la tensión. «Cuando no hay buena política, cuando no hay política de Estado, llega el conflicto y el caos», dice el presidente de las Corts.

A su juicio, si tanto Rajoy como Puigdemont son incapaces de hacer su cometido, que es conciliar intereses y buscar soluciones, se tienen que apartar, como máximos responsables de llegar hasta donde se ha llegado, pues el inmovilismo no es la solución y las decisiones unilaterales, tampoco.

Riesgo de fractura en España

«No estamos dispuestos a resignarnos a que se haga una fractura en España y se nos lleve al caos», insiste Morera, quien califica de «mejorable» el discurso del rey sobre Cataluña, ya que a su juicio el mandato del jefe del Estado es el de moderar los poderes, conciliar y ser el monarca «de todos».