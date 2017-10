Una avería del AVE retrasa la llegada de Pedro Sánchez a València

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene previsto asistir hoy, sábado, a la Fiesta de la Rosa que el PSPV celebra en el Parque de Cabecera de València. No obstante, parece ser que su intervención se retrasará debido a que Sánchez no va a poder estar en València a la hora programada. Y es que, el AVE en el que debía viajar no ha podido salir puntual a causa de una avería en la infraestructura, según informa Renfe en sus redes sociales.





INFO 9:20: Madrid Puerta de Atocha. Avería en elementos de infraestructura. Previstas demoras de entre 30 y 60 minutos. — Info Renfe (@Inforenfe) 7 de octubre de 2017

Al parecer, el servicio de trenes de Alta Velocidad, Avant y Altaria con origen o destino Puerta de Atocha, ve afectada su circulación los sábados por la mañana, a causa de obras de mejora en el acceso a la estación.A pesar de esto, y como la circulación parece que se ha retomado sobre las 11.00 horas, fuentes consultadas por este periódico aseguran que se mantiene la intervención de Pedro Sánchez, aunque esta se iniciará, previsiblemente, con minutos de demora.La Fiesta de la Rosa tiene un carácter festivo, con motivo de la celebración dos días después del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, pero también reivindicativo, con "marcado acento valencianista", juegos para niños, charanga y música. El mitin que protagoniza Sánchez cierra la jornada, y en él también participarán el presidente Ximo Puig y la teniente alcalde de València, Sandra Gómez.La Fiesta de la Rosa de 2017 supone el cierre de la campaña de los socialistas valencianos para reivindicar una reforma de la financiación justa iniciada hace unas semanas bajo el lema #NiMesNiMenys, en el marco de la cual se han realizado casi un centenar de actos en la Comunitat Valenciana, en los que se han explicado las consecuencias de la infrafinanciación.