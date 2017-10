Sánchez pide a Cataluña que "abandone el camino del secesionismo y vuelva a la democracia"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha clausurado la Fiesta de la Rosa del PSPV, que se ha celebrado durante la mañana de hoy en el Parque de Cabecera de València, en un mitin en el que también han intervenido el presidente Ximo Puig, y la teniente alcalde de València, Sandra Gómez.

Sánchez ha asegurado que España vive estos días un tiempo "indeciso, dramático y traumático" en referencia a todo lo ocurrido antes y después del pasado 1 de octubre. El secretario general del PSOE considera que el gobierno catalán y el secesionismo han cometido "un atropello del Estatut, la Constitución y el Parlamento catalán".

Asimismo, asegura que de las instituciones catalanas "se ha fugado el sentido común, y como consecuencia se fugan las empresas", en referencia al traslado de algunas entidades bancarias de Barcelona a València, Alicante o Madrid.En opinión de Sánchez, "los que dicen que quieren a Cataluña la están destrozando", lo que acabará afectando "a miles de trabajadores", ha puntualizado.

El líder de los socialistas se ha mostrado defensor del diálogo, lo que ha asegurado que en la política española actual "es un rara avis, por eso nos critican desde ambos lados". Así, el socialista ha pedido al gobierno catalán "que abandonen el camino del secesionismo y vuelvan a la democracia, donde les esperamos para dialogar y pactar". En referencia al referéndum del 1-O, ha afirmado que la democracia "no es la carta ni con urnas vacías de garantías".

"Defendemos el diálogo desde el minuto uno, pero también respaldaremos la respuesta ante cualquier quiebra unilateral", ha matizado.

Puig se ha dirigido a Sánchez para asegurarle que tiene "todo el apoyo, no solo del PSPV, sino de todo el PSOE". "No nos jugamos unas elecciones, nos jugamos muchos más", considera el presidente de la C. Valenciana, que ha defendido -igual que Sánchez- una España federal, "con respeto a las identidades y a la igualdad".

Por su parte, Sandra Gómez ha sido la encargada de abrir el acto, y ha asegurado la necesidad de "acabar con la España que se enfrenta por banderas", frente a un PSOE "que no levanta banderas". "No queremos vencer, eso se hace a la fuerza, queremos ganar con el diálogo", ha afirmado.

El mitin que ha concluido la celebración socialista, que ha contado con stands, animación y música, ha comenzado con una hora de retraso debido a que el AVE en el que viajaba Pedro Sánchez ha sufrido demoras a causa de un problema en la infraestructura ferroviaria. Asimismo, el líder socialista ha tenido que abandonar el acto minutos antes de que finalizara.