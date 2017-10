Morera pone a las Corts como ejemplo de consenso

Morera señaló durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València que los valencianos no pueden ser «moneda de cambio» en el conflicto de otros territorios y quieren «participar activamente de la búsqueda de soluciones», en especial con una comunidad con la que hay «lazos históricos y culturales». Indicó que los valencianos no quieren ir «donde no nos llaman», pero tampoco «borrarse» en un momento en el que hay que «arrimar el hombro» y es preciso buscar ámbitos «menos crispados» y sinergias o relaciones que permitan «hablar realmente, no desde la politiquería, sino de la política en mayúsculas». «No somos quién para meternos en problemas de Estado», pero las Corts «podemos aportar nuestro granito de arena» y aportar la experiencia sobre «situaciones políticas difíciles» que se han superado «con diálogo» en la Comunitat, afirmó.

Morera admitió que las «tensiones» por el conflicto catalán «no ayudan» y se proyectan en la relación de los partidos que conforman el Gobierno valenciano, pero se ha mostrado «muy tranquilo», porque más allá de algunas declaraciones «a título personal», hay una «enorme responsabilidad» en los cargos públicos.

«Somos muy conscientes de que lo que está pasando en Cataluña nos afecta, pero estamos blindando la dinámica del Gobierno valenciano», aseguró el presidente de Les Corts y miembro de Compromís.Además descartó que en la Comunitat pueda ocurrir un proceso similar al catalán, ya que « tenemos un carácter más de buscar la solución alrededor de una mesa».