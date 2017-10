«No hay un problema de independentismo en València, no hay ninguna fuerza en las Corts que defienda la idea de los Països Catalans. Lo que sí hay es la ambición de ser iguales que los demás y tener una financiación justa». Con esta contundencia se manifestó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al inicio de la Procesión Cívica, un mensaje, este último, que compartió igualmente el alcalde de València, Joan Ribó, quien destacó el carácter festivo y reivindicativo de la marcha, así como el concepto de pueblo.

«Queremos ser un pueblo que no pide más que nadie, pero tampoco menos. Es una fiesta de todos los valencianos, de alegría, pero también con una voluntad reivindicativa para nuestro pueblo», repitió Ribó. «Es un día de alegría en el que los valencianos venimos a compartir lo que nos une, que es mucho, y por tanto es un día de reivindicación. Nosotros no queremos más que nadie, pero no queremos menos», le secundó Ximo Puig, quien a preguntas de los periodistas se pronunció también sobre el nacionalismo y el conflicto catalán.

«En València somos valencianos, eso no es objeto de debate. Somos valencianos y respetamos a todos los pueblos de España. Queremos que Cataluña esté dentro de España, que haya una confortabilidad para todos los pueblos de España dentro de un nuevo proyecto común. Y ahí estamos», explicó el presidente de la Generalitat.

Interpelado sobre los Països Catalans, Puig recordó que «no existe ninguna fuerza política en las Corts Valencianes que defienda ese proyecto», aunque expresó su «respeto por todos». «La manifestación de esta tarde (por ayer) es de entidades valencianas que van a defender el valenciano. Si hay algún grupo que se manifiesta en otra dirección será ese grupo, pero no hay un problema de independentismo en València. Lo que sí hay es la ambición de ser iguales que los demás, de tener la financiación que es justa, de tener las inversiones justas, de que se respete la singularidad de los territorios, pero que la igualdad de los ciudadanos sea de verdad una realidad», terminó.