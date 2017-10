Hortensia Herrero: "Es un revulsivo para seguir adelante y poner la cultura de València en el mundo"

Reconocimiento a su labor de recuperación de bienes artísticos.

«La entrega de premios ha sido muy emocionante porque que me concedan la Alta Distición d ela Generalitat me emociona y me congratula. A veces sí me desanimo, pero esto es como un revulsivo para seguir adelante en mis actividades, explica Hortensia Herrero que añade: «Ya soy Hija Predilecta y ahora, con la Alta Distinción, el pueblo ya no me puede dar más». La mecenas, galardonada ayer con una de las Altas Distinciones de la Generalitat, agradeció el galardón y aseguró que su labor en favor del patrimonio es «una manera de contribuir a la sociedad» y de ·poner la cultura de València en el mundo». «Ya soy Hija Predilecta y ahora, con la Alta Distinción, el pueblo ya no me puede dar más», señaló. Asimismo, la esposa del empresario Juan Roig sostiene que la rehabilitación del patrimonio cultural que lleva a cabo con su labor es «una manera de contribuir con la sociedad y poner la cultura de València en el mundo».

El Consell ha valorado con el reconocimiento entregado a Herrero su tarea de rehabilitación a través de la fundación que lleva su nombre, una entidad sin ánimo de lucro que desde 2011 se dedica a la recuperación de los bienes artísticos y culturales de la ciudad de València. Desde esa fecha, la fundación que preside Hortensia Herrero ha llevado a cabo proyectos como la restauración de los frescos de la Iglesia de San Nicolás -la conocida como Capilla Sixtina Valenciana- o el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Herrero subraya su labor de rehabilitación a través de la Fundación que lleva su nombre, una entidad sin ánimo de lucro que desde 2011 se dedica a la recuperación de los bienes artísticos y culturales de la ciudad de València.

Desde esa fecha, la fundación que preside la esposa del empresario Juan Roig ha llevado a cabo proyectos como la restauración de los frescos de la Iglesia de San Nicolás --la conocida como Capilla Sixtina Valenciana-- o el Colegio del Arte Mayor de la Seda.

Nuria Oliver. Distinción al mérito social y empresarial

La ingeniera de Telecomunicaciones Nuria Oliver, galardonada con la distinción al mérito empresarial y social, se mostró sorprendida por el galardón. «Es un acto muy emotivo, para mí es un honor porque ves la calidad humana y profesional del resto de premiados y te hace sentirte muy pequeña. Mucho agradecimiento que hayan pensado en mí; me ha pillado en París de vacaciones, pero nunca creí que pensaran en mí para otorgarle este premio», aseguró.

Xelo Angulo. Presidenta del Fons Valencià de Solidaritat.

Xelo Angulo, aseguró ayer que aunque el premio lo recoge ella como presidenta es a la trayectoria de estos 25 años. «En este tiempos desde muchos ayuntamientos valencianos de diferentes colores políticos y a pesar de las épocas oscuras que ha tenido la cooperación nos hemos mantenido unidos para seguir ayudando a los paises del tercer mundo en proyectos y acciones para su desarrollo». Es un honor tener un Consell tan sensible al mundo de la cooperación», dijo.



Trini Blanch. Presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD

«Para nosotros significa la visibilizacion del trabajo de 25 años de casi 90 organizaciones que trabajamos por la cooperacion internaiconal, la justicia internaciona y contra la desigualdades. Muchas veces parece que estas palabras no tienen mucho significado, pero entendemos que es uno de los valores mas importantes que tienen los valencianos y que en un dia como hoy se reconozca ese valor que tiene el pueblo valenciano nos parece una suerte», asegura Blanch.



Monjalés. Premio al mérito cultural.

«Uno acepta el premio fácilmente, porque con los años ya no hay nada raro», bromeaba el artista Monjalés después de recibir la distinción al Mérito Cultural. «Es un triunfo que sea gente de tu tierra la que te lo ofrece», comentaba. El artista de Albaida, que ha pasado parte de su trayectoria en Colombia, exiliado a causa de la dictadura franquista, y que no está dispuesto a colgar los pinceles, se felicitaba de haber podido reencontrarse con Serrat: «Nos conocimos en Bogotá, en casa de un amigo común y hemos estado hablando de eso».



Euipo. Protección de la propiedad intelectual

La distinción Joan Lluís Vives de la Generalitat a la construcción europea recayó en la Oficina para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), denominada Oami hasta 2016. Recibió el galardón el director ejecutivo, Crhistian Archambeau, que se declaró «orgulloso de la distinción» por una labor que ha permitido fortalecer la protección de la propiedad intelectual desde la sede de Alicante.



Didín Pui. Profesora de valenciano en pleno franquismo

La periodista, escritora y activista cultural Didín Puig Grau aseguró ayer tras el acto de entrega de los galardones del Nou d´Octubre que su distinción era «inmerecida» e incluso consideró que otras personas han hecho más méritos que ella. Nacida en Guadassuar en 1927 ahora reside en Benimodo, cuyo alcalde, Paco Teruel, le acompañó ayer. A sus 90 años, Puig fue la primera mujer en dar clases de valenciano en el franquismo.