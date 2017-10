El portavoz de Compromís insiste en la dimisión del alcalde socialista de Alicante

El portavoz del equipo de Gobierno en Alicante y líder de Compromís por Alicante, Natxo Bellido, ha explicado que su formación mantiene su solicitud de dimisión a su socio y alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, dado que la jueza encargada de investigar el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, de la que Echávarri tenía las competencias, seguirá con la causa abierta. Así, ha señalado que la declaración del alcalde, el pasado viernes, «no ha cambiado nada» de su situación judicial. Bellido manifestó que después de que declarara el alcalde el pasado viernes, y como la causa no se ha archivado, «Compromís sigue en la posición que marcó en su Ejecutiva de hace dos viernes». Además, indicó que la semana que viene hay prevista una asamblea y «donde obviamente tomaremos decisiones en este sentido» y recordó que la agrupación local mantiene contactos con la dirección de Compromís a nivel autonómico.

«La petición que le realizamos, en su momento al partido socialista, sigue siendo la misma que hicimos porque no ha cambiado nada y no tenemos ninguna propuesta del PSPV satisfactoria a la demanda que realizamos», insistió. Además, alertó de que se está a la espera de conocer qué ocurre con la investigación por el despido de la cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala.

Natxo Bellido incidió en que no tiene constancia de que se hayan producido reuniones a nivel autonómico entre su formación y el PSPV, después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apostara el pasado jueves por «refundar» el pacto de Gobierno en la ciudad.