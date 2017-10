Exigen retirar una agenda escolar por incluir a Valencia en los "països catalans"

Los representantes de los padres de alumnos de la Confederación, Covapa, y de la Federación Provincial Gabriel Miró, reclaman a la Conselleria de Educación que retire una agenda escolar repartida este curso gratuitamente en varios colegios porque incluye a la Comunitat Valenciana en los «països catalans».

«Resulta llamativo, con lo que estamos viviendo estos días por el conflicto catalán, que a nuestros hijos se les dé una agenda en cuyo desplegable central aparece un mapa de los 'països catalans' que abarca desde el Roselló francés, en el punto más septentrional, hasta el Bajo Segura como extremo meridional». El citado mapa incluye asimismo las Islas Baleares y Alguerès, al noreste de Cerdeña.

La iniciativa de la edición parte de la Plataforma per la Llengua, que se autodenomina l'ONG del Català, desde cuya web se informa de que «este curso usan una agenda como esta alumnos de unas sesenta escuelas de Cataluña, Cataluña del Norte, la Franja de Poniente, Formentera, el País Valencià y Mallorca». Bajo el epígrafe «con el apoyo de» figura el logo de la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Educación en concreto; y como colaborador, la Plataforma El Sud Trenca el Silenci, nombre que emplea la Plataforma del Profesorado de Valencià del Bajo Segura.

Desde el departamento que dirige el conseller Vicent Marzà descartan que el logo se corresponda con la actual Generalitat al no añadir «Investigación» a la Conselleria de Educación. «Este material no ha pasado por nuestra validación, no tenemos ninguna vinculación con el contenido de esta agenda», afirman sin tomar medida alguna contra los ejemplares repartidos por los colegios.

Entre las páginas de la agenda se incluye el porcentaje de distribución del plurilingüismo en los centros según el decreto paralizado por el TSJ-CV. El presidente de la confederación de padres de centros públicos, Ramón López, asegura haber recibido quejas de centros escolares «de Torrevieja, Orihuela, Daya Vieja e incluso alguno de Castelló», y exige a Marzà que la retire. «No está el horno para bollos -subraya López-, como para añadir al debate por la unidad de nuestro país, España, familias doblemente preocupadas por los contenidos de esta agenda distribuida en la mochila de sus hijos. No la dejan a la puerta del centro para que cada familia decida si la quiere o no».

«Adoctrinamiento»

La vicepresidenta de la Fapa Gabriel Miró en la Vega Baja, Sonia Terreo, de quien parte la primera reclamación, asegura tener «quejas de padres y profesores porque se incita a hablar en catalán y restringen el castellano». Terreo se refiere a las recomendaciones expresas que contempla en otra de sus páginas la agenda: «A l'escola estudiem català i en català (sic)». Y añade el texto, siempre en catalán, que «es fundamental para ser competentes lingüísticamente. Respeta la lengua y exprésate correctamente. No uses castellanismos, con nuestra lengua tienes suficientes recursos. En el patio, si hablas catalán, tus amigos que no lo hablan lo podrán aprender. Habla catalán siempre que puedas».

Ramón López considera que estos textos «perjudican al alumno que se expresa en castellano, y al padre que quiere que su hijo estudie en castellano, se le coarta». Para este representante de los padres de alumnos los principios contemplados en los ejemplares repartidos a los escolares de la Vega Baja y el Medio Vinalopó «no tienen nada que ver con principios pedagógicos ni con la riqueza del aprendizaje en lenguas, porque la quieren convertir en una sola, el catalán, ni siquiera el valenciano», concluye.