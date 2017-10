El año hidrológico comienza con una carencia de lluvias del 97 por ciento

En concreto, el valor acumulado en estos primeros diez días es inferior a un litro por metro cuadrado, lo que supone un 97 por ciento menos que el valor normal que correspondería a este periodo y que son 22 litros por metro cuadrado. De este modo, ha llovido por debajo de las cantidades normales en toda la Península y en ambos archipiélagos.

En concreto, ha llovido más de 10 litros por metro cuadrado en el sureste de Barcelona, en la costa de Alicante y se han llegado a alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en puntos aislados del noreste de dicha provincia.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha insistido en reivindicar un «gran pacto» Nacional por el agua entre «todas las fuerzas políticas» porque «el agua no entiende de límites provinciales ni territoriales, no entiende de comunidades autónomas, y no entiende de partidos políticos».

Así, apeló a que PSOE y PP logren este acuerdo, com así se lo trasladó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el encuentro que mantuvieron en septiembre.