Sole Giménez: "Hay avances en igualdad pero hay jóvenes que aún confunden amor y posesión"

P ¿Cuánto cree que ha avanzado la mujer y cuánto cree que queda por conseguir?

R Se ha avanzado en este país, no te lo voy a negar, pero no todo lo que creo que se podría haber avanzado ni lo que necesita una sociedad como la nuestra. Me hubiera gustado que fuera más y hay que seguir trabajando para que esto sea así.

P ¿Verán la igualdad real las próximas generaciones?

R Lo veo difícil. No será ni en una ni en dos porque está muy arraigado en la educación, en la cultura que tenemos... Hay avances pero también retrocesos. He notado que hay jóvenes que confunden aún amor y posesión. Por eso, lo que se ha hecho no puede dejar de hacerse. Hay que volver a insistir para que los que vengan detrás no vuelvan a cometer los mismos errores.

P Fue madre en un momento álgido de su carrera y tuvo que compaginar. Ahora, hay muchas mujeres que se ven abocadas a elegir entre carrera o familia...

R Cualquier elección es una renuncia. Creo que lo que hay que hacer es no renunciar a tanto. No todo es blanco o negro: o sigo con mi carrera o con mis hijos o al revés. Hay que intentar el equilibrio. Yo tuve a mis hijos también porque tenía un padre que entendió cuál era la situación. Él también renunció a cosas y yo a parte de mi carrera. Si no tienes ese compañero es más difícil.

P ¿Qué le pediría a la administración para fomentar la conciliación?

R Empezando por ayudas a la natalidad, que son ridículas. Desde la administración deberían contemplarse y también ayudas desde las empresas. Hay sociedades en las que un nuevo miembro es un tesoro y no una carga.

P ¿Cómo valora la opción de preservar óvulos para garantizar la maternidad?

R Es una opción pero pienso que es una pena que el ritmo laboral vaya tan rápido que te obligue a retrasar tu reloj biológico. Me apena que se vean obligadas a ser madre, por ejemplo, en 10 años porque ahora económicamente no se lo pueden permitir o, si lo hacen, las echan. Creo que puede haber cientos de soluciones si se tomara conciencia de lo que es tener un miembro nuevo en la comunidad.



Sandra Polop: "Si las cosas fueran más compartidas, las mujeres no tendríamos esa lacra"

P ¿Cuánto cree que ha avanzado la mujer y cuánto cree que queda por conseguir?

R Creo que hemos avanzado bastante. Ya por fin, tenemos el total derecho a decidir qué hacer o no y hacer lo que más nos conviene para nuestra carrera aunque queda por avanzar un montón.

P ¿Verán la igualdad real las próximas generaciones?

R Ojalá. Solo puedo decir eso. Es cierto que estamos avanzando a pasos cortos pero son firmes y sin opción a retroceder. Tengo esperanza de que en próximas generaciones no se pida más de lo que es justo, que es la igualdad. Yo tengo una hermana pequeña y me fijo en su generación, tiene 18 años años. Sí es cierto que en su grupo de amigas son mucho más decididas y con ganas de poner su voz por encima del resto pero en la parte de los chicos veo algo muy opuesto... aquello de ´no te pongas esa falda...´

P ¿Cree que cuando llegue el momento de plantearse formar una familia deberá de renunciar a algo?

R Sinceramente es complejo. No pienso que me vaya a frenar en mi carrera, pero sí es cierto que haré ese parón para ser madre que considero necesario. Lo he hablado con mi pareja y sí es cierto que por el hecho de ser mujer tienes una contra más laboralmente. Si las cosas fueran más compartidas, las mujeres no tendríamos esa lacra. Si hubiera posibilidad de elegir, por ejemplo en las bajas, el papel de la mujer no se vería tan perjudicado con este tema.

P ¿Qué le pediría a la administración para fomentar la conciliación?

R Por ejemplo que sean los padres, la familia quien tenga la decisión de las bajas, si son compartidas o solo de una parte. Un reparto más equitativo entre madre y padre y que sea por completo una decisión propia, no impuesta desde fuera.

P ¿Cómo valora la opción de preservar óvulos para garantizar la maternidad?

R Personalmente pienso que todo tiene su momento y el cuerpo está hecho y preparado para ser madre en una etapa pero sí es cierto que es una opción y que hay mujeres que, o por situación de pareja, laboral o económica tienen que retrasar ese momento. Me parece estupendo si no se perjudica a la salud.