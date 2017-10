Moragues traslada a la Abogacía del Estado los tuits contra él de Grezzi

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha trasladado a la Abogacía del Estado el contenido de algunos mensajes en Twitter del concejal de Compromís en València Giuseppe Grezzi por si fueran constitutivos de delito. Según han señalado fuentes gubernativas, Moragues quiere esperar a la opinión de los juristas antes de tomar alguna decisión sobre los tuits del edil de Movilidad, que ya se ha visto en polémicas en el pasado por el uso de las redes sociales.



"El delegado del gobierno @ferrer_moragues es cómplice de la violencia fascista que ha aterrorizado las calles de València #MoraguesDimissió", escribió Grezzi el día después de la manifestación del 9 d'Octubre, mientras arreciaban las críticas contra Moragues. Compromís, Podemos y diversas entidades pidieron su dimisión.





El delegado del gobierno @ferrer_moragues es cómplice de la violencia fascista que ha aterrorizado las calles de València #MoraguesDimissió — Giuseppe Grezzi (@giuseppegrezzi) 10 de octubre de 2017

Pocos y muy tímidos #MoraguesCómplice de los terroristas nazis que aterrorizaron a la gente el #9octubre https://t.co/aZJQrbCuKh — Giuseppe Grezzi (@giuseppegrezzi) 14 de octubre de 2017

Se saben quiénes son y dónde estan. Si todavía no han sido arrestados es porque el PP y @ferrer_moragues no le da la gana. #MoraguesCómplice https://t.co/w6L5qwYjDq — Giuseppe Grezzi (@giuseppegrezzi) 14 de octubre de 2017

Días después, el concejal del Ayuntamiento de València ha reaccionado a algunas informaciones sobre la violencia de la diada. Tras la reunión en la que el delegado del Gobierno intentó calmar a la Unió de Periodistes, ya que un fotoperiodista fue agredido durante la manifestación, e informarles de los avances de la investigación, Grezzi escribió: "Pocos y muy tímidos #MoraguesCómplice de los terroristas nazis que aterrorizaron a la gente el #9octubre"."Se saben quiénes son y dónde estan. Si todavía no han sido arrestados es porque el PP y @ferrer_moragues no le da la gana. #MoraguesCómplice", es otro de los mensajes que el delegado ha puesto en conocimiento de la Abogacía del Estado.Moragues ha informado de los hechos a la líder de Compromís, Mónica Oltra, y le ha pedido una reunión para abordar la situación. Oltra pidió responsabilidad a los partidos para no alentar la violencia en su comparecencia el pasado viernes tras el pleno del Consell.