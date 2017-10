FGV dejará de negociar el convenio colectivo hasta que acaben las huelgas

Suspendidas las negociaciones del convenio colectivo de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a causa de las huelgas convocadas por sus trabajadores. Así de contundente se mostró el ente a través de su director gerente, Juan Andrés Sánchez Jordán, en una rueda de prensa anunciada a los medios de comunicación para hacer balance de la situación de la empresa frente a las distintas convocatorias, y pidió «responsabilidad» a los representantes de los sindicatos.

El dirigente ferroviario criticó la forma de actuar de los sindicatos porque «primero convocan la huelga y luego se ponen a negociar. Y encima no se sabe ni de qué quieren hablar». Por ello, Sánchez Jordán pidió a las diferentes agrupaciones laborales que «se sienten a negociar el colectivo».

Y es que FGV se enfrenta a un total de cinco huelgas convocadas y cuatro comisiones de conflicto iniciadas la semana pasada y que podrían convertirse en nuevos paros laborales. Estas pugnas, creadas por la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), se refieren a «motivos genéricos, no hay nada concreto», añadió Sánchez. A estos sindicatos, FGV también mantiene litigios con la Comisión General de trabajadores (CGT), el Sindicato Ferroviario-Intersindical (SF-I) y el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviario (Semaf).

La actualidad difiere del último convenio colectivo, firmado en 2012, que aportó una «estabilidad y normalidad de las relaciones laborales», explicó Juan Andrés Sánchez. Además, quiso destacar que con este acuerdo, «los trabajadores tenían unas condiciones por encima de otras explotaciones ferroviarias», y esto llevó a unos números que permitió prestar más servicios especiales o congelar los precios.

Los motivos por los que los sindicatos mantienen las huelgas son las «diez horas mínimas de descanso entre turnos y la ley de Seguridad Ferroviaria», según desveló Sánchez Jordán a los presentes.

?La decisión no ha sentado bien en unos sindicatos que no desconvocarán las huelgas. Consultados por Levante-EMV, la decepción es el sentir de gran parte de ellos. Desde UGT no comprenden la postura de la dirección porque «cuando hay huelgas, ellos no vienen a negociar», dice Antonio Soler, delegado sindical de UGT. A pesar de esto, UGT manifiesta su «voluntad de negociar, pero no podemos desconvocar el paro sin una negociación en marcha, no es serio».

Algo similar ocurre con CCOO. «Esperábamos la noticia pero no la compartimos», cuenta un sindicato que se queja del desgobierno que hay en FGV. «Nos cambian de jefe cada tres meses, es una locura, teníamos una reunión por la huelga para el martes y el viernes nos mandaron un correo eléctronico desconvocándola», explica Juan Boscà, delegado sindical de CCOO. Una situación que también vivió UGT.

Desde SCF, Alicia Murcia, delegada sindical, expresa es una decisión «mala» porque «lo que pedimos es real, no pedimos más trabajo, sino que haya más plantilla».