Laura Castelló: "Las redes sociales facilitan las conexiones con clientes y consumidores"

Ganadora del Premio eWoman 2017 en Arte Digital y RRSS. La ilustradora Laura Castelló defiende el arte digital como el lenguaje más efectivo a la hora de transmitir los mensajes. «En la ilustración comunicas de una manera apetecible y estimulante», explica.

Laura Castelló reivindica espacios como eWoman para compartir experiencias y hacer valer los derechos de la mujer frente al hombre. Por tanto, para combatir la desigualdad sobre todo en el trabajo.

P ¿Qué valoración hace del premio eWoman que se le ha otorgado en la categoría de artes digitales, ilustración y RRSS?

R Estoy muy agradecida a todo el equipo eWoman y a Levante-EMV por el premio, muy contenta. En Valencia hay muchísimas mujeres con talento en el campo de la ilustración y las artes y para mi supone un empujón para seguir adelante, una señal de que voy por buen camino. Siempre es de agradecer que te premien por tu trabajo, que valoren la calidad y el esfuerzo que realizas.

P¿Ha sido una sorpresa para usted? ¿al asistir al evento pensaba que podría ser premiada?

R¡Para nada! Mi intención era asistir a las ponencias como oyente, me parecía muy interesante escuchar las perspectivas de tantas mujeres emprendedoras, aprender y nutrirme de sus experiencias. Cuando escuché mi nombre como premiada me quedé supersorprendida.

P¿En general, qué opinión le merece el reciente foro eWoman? ¿Con independencia de su premio cree que es una jornada útil para las mujeres emprendedoras y líderes empresariales?

RPor supuesto, es importante para nuestro reconocimiento personal, para poner sobre la mesa temas, problemas y experiencias que poder compartir. Que la experiencia de unas les sirva como soluciones a otras. Es imprescindible generar este tipo de espacios donde debatir y exponer libremente experiencias propias en el campo laboral, pero también en los demás aspectos. Me sorprendió muchísimo cuando Marta Alejaño preguntó en su ponencia cuántas de nosotras nos considerábamos feministas y solo levantamos la mano un tercio de las asistentes. Me resulta chocante cómo a estas alturas la palabra feminismo todavía tiene una connotación negativa. El feminismo no es lo contrario al machismo, el feminismo defiende que las mujeres deban tener los mismos derechos que los hombres. Todos deberíamos querer los mismos derechos para hombres y mujeres, por tanto todos deberíamos ser feministas y me parece fundamental crear espacios donde se hable de esto, sobre todo en el terreno laboral donde todavía hay tantas desigualdades.

P¿Qué importancia tienen en su opinión los avances tecnológicos, el marqueting digital y las nuevas herramientas virtuales para ayudar al éxito de las empresas y de las mujeres emprendedoras?

RTienen muchísima importancia, en mi caso es el principal motor de difusión de mi trabajo. Las redes sociales me permiten acceder a personas y sitios que de otra manera serían imposibles, eliminan intermediarios y me facilitan conexiones directas con clientes, consumidores y compradores. Para un artista controlar esto es esencial.

P¿Qué puede aportar el arte digital y la ilustración en un entorno tecnológico para las empresas, instituciones y consumidores?

RLa ilustración es un lenguaje como son las palabras. Es una vía de comunicación mucho más visual que un texto y más rápida, ya que consumes la información a golpe de vista. Por lo tanto comunicas de una manera apetecible, estimulante y atractiva. Actualmente con la cantidad de imágenes e información que consumimos diariamente es imprescindible tener una buena imagen visual y cuidar la presentación gráfica que tenemos de nuestro producto o empresa. De ello depende que demos buena impresión o todo lo contrario.

P¿Podría hacernos un breve resumen de su perfil profesional?

R Soy ilustradora profesional y resido en Valencia, trabajo tanto para marcas como para editoriales y clientes particulares. He trabajado para Amnistía Internacional, la Universidad Europea de Madrid, Pull&Bear, Alhambra o ZARA entre otros. Tengo publicados varios libros como The Bubble Tree Book (Indiegogo, 2015) y Quotes, Legends and a Love story (Chucherías de arte, 2016). Podéis ver mi trabajo en instagram ( lauracastelloart ) o en lauracastello.com

P¿Como mujer se ha sentido con más dificultades y obstáculos que sus compañeros/competidores hombres en algún momento de su carrera profesional?

REn mi experiencia personal no es algo que perciba de manera muy evidente pero la desigualdad de genero está en todas las capas de la sociedad. Muchas veces se presupone una cierta sensibilidad o delicadeza que viene asociada más al genero que al propio trabajo o estilo artístico, y por consecuencia, nuestros dibujos e historias se presuponen también, de chicas o para chicas, cuando los trabajos masculinos son para ambos sexos y sus historias universales. Personalmente he tenido experiencias con clientes para olvidar. Tratos paternalistas o insinuaciones raras, no es lo normal pero a veces pasa.