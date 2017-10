Nomdedéu vuelve a crear polémica en las redes sociales

El secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana, Enric Nomdedéu, se ha referido en redes sociales a la decisión de enviar a prisión sin fianza a los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ha considerado que quien los envía a prisión es "una justicia politizada y manipulada por un gobierno que crea falsas pruebas". Al hilo de estas manifestaciones, el PP ha exigido al presidente del Consell, Ximo Puig, que destituya a este cargo porque "ahuyenta inversiones con su radicalismo".

El mensaje del muro de Facebook de Enric Nomdedéu dice "Hoy fueron a la cárcel dos de los organizadores de las movilizaciones más importantes de Europa en lo que va del siglo, por uno, dos, tres, cuatro... años. Sin incidentes. Pacífico. Reivindicativas. Festivo. Quien los envía es una justicia politizada y manipulada por un gobierno que crea pruebas falsas, que utiliza dinero público para atacar a sus oponentes políticos, un gobierno que lo es gracias a la financiación ilegal.Si eso es lo que ellos entienden por democracia, yo estoy justo enfrente".

Añade en otro mensaje que "los que hacen broma o no entienden el riesgo que corre la democracia española, son los mismos que ante el humo de Mauthausen-Gusen, intentaba autoconvencerse de que era una barbacoa".

Se da la circunstancia de que, recientemente, el secretario autonómico anunciaba que había decidido dejar inactiva su cuenta de Twitter para "reflexionar" tras las numerosas críticas recibidas después de colgar un mensaje en el que decía: "El País Valencià es un lugar fantástico, se escapa una vaca en Burriana, aparece una cabra en un hospital de València y hoy he visto a (Eduardo) Zaplana". A ese tuit le siguió otro en el que precisaba que "costaba reconocer" al expresidente de la Generalitat, "sin nariz y parece que la enfermedad le consume, muy deteriorado".

Después del nuevo mensaje, esta vez en Facebook, el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Juan Carlos Caballero, ha considerado que "el número dos de Economía, Enric Nomdedéu, ahuyenta la llegada de inversiones a la Comunitat con sus declaraciones incendiarias en contra de la legalidad y el Estado de derecho".

"Ximo Puig --prosigue-- debe tomar cartas en el asunto de una vez y destituirlo de inmediato de su cargo de secretario autonómico de Empleo porque este señor es responsable de un área tan sensible como la económica donde es fundamental generar confianza a los agentes económicos. En unos momentos muy delicados, donde numerosas empresas están llegando a la Comunitat Valenciana huyendo de las consecuencias del secesionismo en Cataluña, el número dos de Economía no se puede dedicar a espantar su posible implantación aquí con declaraciones extemporáneas que no ayudan en nada".



"Padece incontinencia verbal"

Para Juan Carlos Caballero, "el catalanista Nomdedéu padece incontinencia verbal y le ha durado poco la inactividad en redes sociales para reflexionar tras su anterior salida de tono". "Los acontecimientos en Cataluña dejan entrever el radicalismo de este personaje que no puede seguir siendo ni un día más el número dos de la política económica del Consell. Puig debe adoptar medidas para alejar de un cargo público con responsabilidad a este tipo de personas radicalizadas que son nocivas para la política", insiste.

Por último, el diputado popular ha manifestado que "las empresas necesitan certidumbre y seguridad, por eso huyen de Cataluña y no cargos públicos que hagan declaraciones incendiarias que generan temor e inseguridad".