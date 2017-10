«No podriamos entender una IA superior a la nuestra»

Entre las tareas de Nuria destaca el análisis de datos para aplicarlos en la inteligencia artificial. Un mundo complejo para aquellos que puedan pensar en la IA como robots con capacidades humanas.



¿Qué es la Big Data y porqué se puede convertir en basura digital?

Son las fotos y archivos que tienes en tu ordenador o en el móvil, si no haces nada con ellos, no tienen valor. Hay que tener una capacidad de hacer algo con esos datos. Y esto se hace a través de algoritmos que le dan una utilidad a los mismos.

Pero cuando hablamos de IA, algunos pueden pensar en la película de Steven Spielberg...

Tu en tu bolsillo tienes IA. En el móvil puedes consultar cualquier cosa hoy en día, por ejemplo cuando buscas un a ruta en el navegador es inteligencia artificial. La aspiración es poder desarrollar un sistema que sea similar a la inteligencia humana. Hoy en día estos algoritmos solo tienen una función. En un mundo de ciencia ficción, hay un sector de pensadores que se preguntan por qué limitarnos a nuestra propia inteligencia, sino superarla. Pero no podríamos entenderla porque sería superior a la nuestra.

¿Pero puede ser una amenaza?

Ahora se habla de algoritmos justos, transparentes, éticos y responsables. Si no acompañamos las ideas con estas características, corremos el riesgo de que decisiones tomadas por algoritmos entren en conflicto con principios y valores fundamentales de la sociedad humana.

¿Qué ventaja tiene el conocimiento de todos estos datos?

Con la movilidad podemos conocer datos que pasaban desapercibidos y que pueden ayudar a predecir una pandemia o un desastre natural. Nunca antes habíamos tenido una tecnología que permitiera hacerlo, antes tenía que hacerse con cuestionarios u observadores y no podías hacerlo en tiempo real.

¿Cree que puede provocar reticencias de la gente?

No tienen que molestarse porque no son datos personales, solo sensores de actividad. No quieres saber quién es esa persona, cuando están agregados a una red, solo son números. Hay que saber diferenciar lo que nos interesa de la privacidad.