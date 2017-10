La Abogacía de la Generalitat denunciará el escrache a Oltra y las agresiones del Nou d'Octubre

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha instado esta mañana a la Abogacía de la Generalitat a denunciar ante la Fiscalía por delitos de odio los ataques de grupos de ultraderecha a manifestantes en la tarde del pasado Nou d'Octubre y el escrache que en la noche del miércoles sufrió la vicepresidenta Mónica Oltra en su casa cuando se encontraba con sus hijos.

Puig ha asegurado que el gobierno valenciano no permitirá que grupúsculos de extrema derecha tomen la calle. En la sesión de control de esta mañana la vicepresidenta Mónica Oltra ha llamado a los populares a no convertirse en cómplices de los fascistas y a no poner dianas para que otros disparen.

El PP ha condenado el escrache a Oltra, pero ha recordado que hubo otros contra el expresidente Camps, la exalcaldesa Barberá o los exconsellers González Pons o José Ciscar.

Bonig se ha quejado de la poca contundencia con la que a su juicio ha actuado el presidente Puig en respuesta al secesionismo catalán. Ha reclamado la destitución del secretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu que en un comentario en su cuenta particular de una red social acusó al Gobierno de crear pruebas contra los independentistas.

La presidenta del PP ha propuesto a Puig de nuevo que rompa con Compromís y que acepte un acuerdo con los populares. 'Un apoyo sincero por España y por la Comunitat Valenciana, con el PP será libre y no tendrá que entregar el alma del PSPV a los separatistas', ha dicho Bonig.

El presidente ha llamado de nuevo al diálogo y a la legalidad para avanzar hacia una solución en el conflicto catalán, pero ha matizado que no puede solucionarse solo con la ley en la mano porque en Cataluña existe también desafección social.