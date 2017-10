"Las secuelas del cáncer de mama nos enseñan los valores reales de la vida "

La Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, AECC Valencia, ha soltado este jueves, Día Mundial del Cáncer de Mama, cien globos rosas en señal de "celebración, memoria y esperanza" por los avances en el tratamiento de esta enfermedad, de la que se diagnostican más de 3.000 casos nuevos en la Comunitat Valenciana,

El presidente de la AECC, Tomás Trénor, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, han participado en este acto en el que la deportista de élite y superviviente de la enfermedad, Natacha López, ha leído un manifiesto para rendir homenaje a las pacientes afectadas por la enfermedad y concienciar a la población sobre la importancia de la detección precoz.

El acto se ha celebrado en la explanada frente a la plaza de toros donde se ha organizado la feria 'Ponte Guapa' para recaudar fondos para la AECC y que concluirá con un desfile en el que participarán mujeres afectadas.

La deportista Natacha López ha recalcado que "hoy es un día especial de celebración, memoria y esperanza": "de celebrar que seguimos vivos y que tenemos otra oportunidad, de memoria por aquellas que no tuvieron nuestra misma suerte y nos dejaron y de esperanza y de anhelar de las futuras generaciones no lleguen a sufrir el fatal pronóstico que hoy implica el cáncer".

López ha señalado que el cáncer "da miedo" y "aparece en nuestras vidas como un terremoto que mueve nuestra estabilidad, entra en nuestras casas sin avisar y deja una profunda huella en la familia". "Pero no hay que doblegarnos", ha recalcado.. Así, ha reclamado aceptar "las secuelas" que deja el cáncer como si fueran "heridas de una guerra que nos ha enseñado a valorar y trasmitir los valores reales de la vida".

Por eso, ha reclamado la necesidad de invertir en programas de diagnóstico precoz e investigación porque gracias a la ciencia "en el futuro no nos mirarán con pena por llevar un pañuelo y no tendrán que mutilar nuestro cuerpo para sanar nos porque no será necesario".

Del mismo modo, ha pedido a todas las afectadas ser "fuertes" para impedir que "una cabeza paralizada por el miedo ponga los límites haciéndonos desperdiciar nuestro más valioso tesoro: la vida".

Por su parte, Trénor ha recalcado que la sociedad que la AECC "quiere dotar recursos suficientes de toda índole para hacer frente a la enfermedad, desde el diagnóstico precoz hasta el tratamiento la ayuda psicológica y el resto de aspectos para mejorar la calidad de vida" de las afectadas. "Prevenir, concienciar, apoyar y acompañar y promover la investigación son fines fundamentales de la propia sociedad a la que queremos dar nosotros respuestas", ha concretado.

Del mismo modo, ha recalcado que se debe "desmitificar" la enfermedad, el cáncer en general y en de mama en particular, "de cómo es y cómo se le puede hacer frente". Por ello, ha reiterado la necesidad de seguir concienciando a las mujeres de la importancia de las pruebas periódicas y de la autoexploración ya que es "clave" para permitir los tratamientos menos agresivos y eficaces al respecto ha resaltado que la Comunitat Valenciana tiene "una red magnífica".

Por su parte, la consellera Montón ha destacado que la supervivencia "cada vez es mayor" y más del 90% de las mujeres en la Comunitat Valenciana tiene una supervivencia a los 10 años. "Estas cifras invitan a seguir haciendo un llamamiento a las mujeres desde los 45 años acudan a la detección precoz de cáncer de mama para seguir aumentando la supervivencia", ha señalado.

La mortalidad por cáncer de mama ha registrado una disminución de aproximadamente el 18,22% desde el año 2000 en la Comunitat Valenciana. En concreto, ha pasado de una tasa de 28,71 casos por cada cien mil mujeres en el año 2000 a 23,48 en 2015.

Asimismo, ha felicitado al Hospital General de Valencia por haber recibido la acreditación de la Sociedad Americana de Oncología y a todos los servicios de oncología de la Comunitat Valenciana que han puesto en marcha los circuitos de detección rápidos ante una sospecha diagnóstica que permite dar respuesta a las 48 horas a las mujeres que tienen esta incertidumbre.