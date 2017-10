El líder dimitido de la Curva Nord, cazado en plena agresión en el 9 d'Octubre

El expresidente de la Curva, Javier C. S., a cara descubierta y luego en plena acción, durante la agresión a una pareja. Fotos: Germán Caballero

No sólo estaba allí, sino que participó. El dimitido presidente de la Curva Nord, Javier C., uno de los hasta ahora trece detenidos por las agresiones de miembros de la ultraderecha a los manifestantes convocados por la Comissió Nou d'Octubre, intervino de forma muy activa en los actos violentos y golpeó a algunos de los afectados..

El pasado miércoles anunció su dimisión para, según sus palabras, «que la imagen y los fines [de la peña del VCF] no se vean afectados».

El líder radical, de 26 años, fue detenido por agentes de la Brigada de Información el lunes pasado por su presunta implicación en los ataques a varios manifestantes y periodistas y está acusado, como el resto de los arrestados, de un presunto delito de odio y otro de desórdenes públicos. La detención se produjo después de que los investigadores lo identificaran como uno de los que rodearon y agredieron a una pareja en la avenida del Oeste.

Sin embargo, el ya expresidente de la Curva Nord mantiene en su comunicado, difundido por la peña a través de su web y de su página de Facebook, que la decisión «firme e irrevocable» de dimitir de su cargo se produce tras «mi citación por parte policial y de Fiscalía» y que «en ningún momento participé en ninguna agresión física a ninguno de los manifestantes allí presentes».

Sin embargo, este diario ha podido comprobar que Javier C. no sólo fue «citado» por la policía, sino que fue detenido, y que comparecerá en la Fiscalía como presunto autor de los delitos enmerados. De hecho, la detención se produjo una vez que los investigadores lo identificaron, a partir de los vídeos y fotografías tomados no sólo por periodistas y manifestantes, sino por los propios agentes. En su caso, la acusación deriva de su presunta participación en el acorralamiento y agresión a una pareja a la altura del número 50 de la avenida del Oeste (secuencia de imágenes en la parte superior de la página).