El Valencia espera para expulsar al líder de Curva Nord

El Valencia CF expulsará al hasta ayer presidente de la Curva Nord, Javier C. S., cuando la policía demuestre que participó en las agresiones del pasado 9 d´Octubre. Fuentes del club señalaron ayer a Levante-EMV que hasta ahora no tienen constancia de la implicación de Javier C. en los hechos acaecidos durante la manifestación en apoyo del valenciano, pero tomará medidas drásticas cuando tenga constancia oficial. De momento, por tanto, el club no tomará más medidas.