Oltra: "No hace falta España 2000, ya está Eva Ortiz"

La vicepresidenta de la Generalitat ha lamentado esta mañana las palabras de la secretaria general del PP en la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, quien ha comparado las camisetas que se ponía Mónica Oltra en las Corts, en concreto la que aparecía el por entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps entre rejas, con las amenazas que recibió Oltra por parte de un grupo de fascistas a la puerta de su casa el pasado miércoles.

La dirigente popular ha reiterado la condena "absoluta" de los 'populares' al escrache que sufrió el pasado miércoles en su casa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pero ha reclamado aplicar la "misma rotundidad" a "otros ataques".

"Ha habido personas que han llevado al hemiciclo de las Corts camisetas con la cara de un dirigente del PP y el lema 'Se busca'", ha afirmado, en referencia a la prenda que portó hace unos años Oltra con una fotografía del expresidente Francisco Camps.

"Me resulta indignante que una dirigente de alto nivel, como es la secretaria general del PP en la C. Valenciana, compare la camiseta de Camps con los fascistas que con la cara tapada, con una máscara de un asesino en serio se plantaron en la puerta de mi casa. Si la señora Ortiz lo dice en serio, igual ya no hace falta España 2000, porque ya tenemos a Ortiz. Debería retractarse porque es una barbaridad lo que ha dicho", ha condenado la también portavoz del Consell.

"Si quiere comparar esto con lo que ha hecho un grupo de personas conocidas en el mundo de la oscuridad, amedrentarme a mi y a mis hijos, intimidarme, si quieren comparar eso con personas que cogen un bate de béisbol y le revientan la cabeza a uno por no pensar igual, Ortiz tiene que revisar su cultura democrática", ha añadido.

La consellera de Igualdad ha insistido en que lo que sufrió el pasado miércoles a las puertas de su casa "no fue un escrache". "Un escrache es cuando un colectivo con una reivindicación política o social protesta en determinadas circunstancias ante un cargo público, a la luz del día, ocn la cara descubierta. Eso es un escrache", ha detallado.

"El que quiera equiparar y mantener la equidistancia entre lo que pasó en mi casa, donde estaba José Luis Roberto, conocido por determinadas actividades que no son honorables, quien quiera confundir eso con las reivindicaciones de un colectivo social que en un momento determinado dijeron basta a que la gente se suicidara porque la estaban desahuciando, lo que hacen es dar cobertura a los nazis y a los fascistas. Estan alimentando la mayor de las amenazas de la democracia", ha añadido.