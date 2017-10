Relato de una noche de odio y terror para Mónica Oltra

No era Halloween, pero el susto se lo llevaron igual. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, junto a sus dos hijos, vivió la noche del miércoles su particular pesadilla cuando un grupo de entre doce y quince ultras de España 2000 se congregó a la puerta de su casa portando máscaras y reproduciendo en altavoces el himno de España y el Viva España de Manolo Escobar, mientras grababan con sus móviles lo que denominaron un «escrache» a la vicepresidenta de la Generalitat, «de Compromís, la marca blanca de la CUP», según se escucha en el vídeo que los propios miembros del partido de extrema derecha colgaron en sus redes sociales.

La también portavoz del Consell había reunido a su equipo más cercano por la tarde en su casa (en una urbanización en el extrarradio de València) de cara a preparar la agenda de los próximos días, que incluía una reunión ayer en Madrid con motivo del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. Después de tres días de viaje en Estrasburgo, Oltra trabajaba desde su domicilio con su jefe de gabinete, el secretario autonómico de Inclusión y su jefe de comunicación.

Se fueron pasadas las nueve de la noche, cruzándose en el camino con el grupo de España 2000, que comenzaba a bajar de tres o cuatro coches, con su pancarta y unos altavoces, pero interpretaron que era algún tipo de celebración.

Así lo vieron también desde el interior del domicilio de Oltra. «Justo estábamos acabando de cenar, a punto de irnos a la cama, y el mayor me dijo: 'mamá, mira, que hay una fiesta'. Y yo pensé, 'pues aún quedan semanas para Halloween, sí que se adelantan'», relató la vicepresidenta.

Los colaboradores de Oltra regresaron sobre sus pasos en cuanto la consellera se percató de lo que estaba ocurriendo y les telefoneó. Estaba sola en casa con los niños y tenía un escrache delante de casa con gente con la cara tapada y una bandera española. Llegaron pocos minutos después y se pusieron a grabar a los actores del acoso, que a su vez registraban también imágenes de las caras del equipo de Oltra. De fondo, el pasodoble de Escobar o el himno con letra de Pemán, el que se cantaba durante el franquismo.

Oltra apagó las luces al percatarse de que no era la fiesta que pensaba. José Luis Roberto, líder valenciano de España 2000, no tuvo inconveniente en dejarse ver sin máscara y reconocer su identidad, al tiempo que advertía de que se estaba grabando a una supuesta menor, una joven que rápidamente se puso la careta. «Estoy grabando a una enmascarada, no sabemos quién es», respondía uno de los colaboradores de la vicepresidenta del Consell. En declaraciones a Telecinco, Roberto calificaba ayer la acción de «serenata nocturna a un cargo público».

Mientras los hechos ocurrían, se desplazaban los servicios de seguridad alertados. Primero llegaron agentes de la Guardia Civil, luego Policía Local y Autonómica.

Tras los hechos, la vicepresidenta recibía un alud de llamadas. La del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, a los pocos minutos, y la del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ayer.