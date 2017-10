El agujero negro de la ciudad de València

Si el relato del PPCV tiene un agujero negro, ese es el conflicto en la ciudad de València. La situación en el grupo municipal (con todos los concejales menos uno imputados y suspendidos de militancia) es cada vez más insostenible y resulta un auténtico obstáculo para articular una narración que enganche a la ciudadanía. Los momentos de máxima tensión (cuando Bonig les exigió el acta) han pasado, pero el día a día en el ayuntamiento resulta ingestionable. Los imputados se conjuraron para que nadie tirara la toalla y el pacto se ha cumplido, aunque varios han asumido que están en tiempo de descuento y están dedicados a reorientar sus vidas, con la consiguiente dejación de funciones públicas. Otros, siguen peleando y plantando cara, de tal manera que hacen muy difícil el trabajo del portavoz Eusebio Monzó y la coordinación con Bonig y la gestora que preside Luis Santamaría. Como muestra del bloqueo, un botón: el grupo municipal se niega a entregar a la gestora las claves de las redes sociales, por lo que se da la paradoja de que la gestora ni siquiera puede controlar los mensajes 'oficiales' del grupo.

En medio de esta situación, el PP sigue sin cartel electoral. El as en la manga de Génova de Esteban González Pons es posible que nunca se use (el portavoz europeo no quiere) y Bonig está a la espera de que Génova decida tras la realización de una encuesta en la que se sondeará no solo la popularidad del candidato. Bonig peleará para que incluya su mirlo blanco. Alguien cuya identidad no desvela, pero que, asegura, romperá el discurso a la izquierda.