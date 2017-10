Cartografía contra los incendios

En cuestión de emergencias, cada segundo es tan valioso como el oro. En el caso de los incendios un minuto puede provocar la propagación del fuego en varios metros dificultando aún más su extinción y aumentando el riesgo de quienes pretenden sofocarlo.

Así, en un par de semanas, «Servidor Cartográfico» estará listo para su funcionamiento. Se trata de una aplicación que, ultimada desde hace 5 meses por la empresa pública de Divalterra, permite a los bomberos conocer datos sobre hidrantes, accesos y posibles riesgos antes de intervenir en un fuego.

Esta aplicación, por tanto, posibilita a los bomberos saber en qué punto y a qué distancia del fuego se encuentran los hidrantes más cercanos, así como su estado: si existen edificios colindantes que supongan un riesgo para la intervención, bien por la altura o porque en su interior se guarde material químico o pirotécnico. También se conocerán los detalles de los accesos y el ancho de las calles o las zonas industriales próximas y sus planes de evacuación, incorporados por fuentes como Vaersa, el Consorcio de Bomberos, el Ministerio de Industria, las distintas consellerias o la propia Divalterra.

Entre los datos recogidos por esta herramienta digital se incluye información de carreteras, caminos, bases de aviones y helicópteros, parques de bomberos, puntos de agua, áreas de cortafuegos, edificios de gran altura, construcciones y zonas rústicas y urbanas, espacios naturales y áreas industriales con la actividad de las empresas, con información adicional sobre el riesgo de determinadas actividades.

«Este es un sistema vivo», aseguraban fuentes de Divalterra, que añadieron: «Este tipo de sistemas sólo son válidos si hay actualizaciones constantes». Así, desde su puesta en marcha, los datos serán actualizados cada semana, de tal forma que no cesará la introducción de datos, propuestas de mantenimiento o restauración, y herramientas para los bomberos y para las brigadas. A la pregunta de cómo se introducirán estos datos, las mismas fuentes explicaban que «los bomberos tienen unas horas diarias, cuando no tienen emergencias, que dedican al trabajo de prevención. En estas horas de campo, los profesionales se fijan en las características de los distintos lugares de la ciudad, de las carreteras secundarias o de los caminos forestales, las fotografiarán y las subirán al sistema para actualizar la situación de los mismos: ver si los servicios continuan activos y, en caso de no estarlo, introducir una queja para subsanar las deficiencias.

Por consiguiente, este seguimiento de los recursos de emergencias permite también que éstos se mantengan en buen estado. Asimismo, la aplicación se ha creado de manera que pueda ser utilizada de manera portátil en dispositivos tales como teléfonos móviles o tabletas para que, en estos recorridos, los bomberos puedan tomar los datos de campo y registrarlos «sin perder un instante». También habría un responsable encargado de validar los datos registrados por el bombero. Así, si son correctos, el administrador será quien los registre en la aplicación.



Mejora en la coordinación

Servidor Cartográfico nace de la coordinación entre bomberos y brigadistas al servicio de las nuevas tecnologías. Así, los efectivos de la Diputació de València en prevención y extinción dieron un paso más en la hoja de ruta de la profesionalización marcada por el presidente, Jorge Rodríguez, y en la que trabajan los responsables del Consorcio Provincial de Bomberos, presidido por el diputado Josep Bort y Divalterra.