Català pide la comparecencia de Oltra en Les Corts para explicar los puntos sin resolver de su gestión en los centros de menores

La Portavoz Adjunta del Grupo Popular en Les Corts, María José Català, ha pedido hoy la comparecencia de la vicepresidenta del Consell y responsable de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en Les Corts para explicar los puntos sin resolver de su gestión.

El Grupo Popular ha registrado esta mañana dos solicitudes para que comparezca Oltra. La primera, "para aclarar diversos puntos sin resolver en la gestión de menores" y la segunda "por los impagos año y medio después, a los centros especiales de empleo para discapacitados incumpliendo la resolución de Les Corts", según ha señalado la diputada.

Català ha explicado que en la gestión de menores "hay muchas cuestiones que no solo están sin resolver, sino que se han agravado en los últimos meses. No solo queremos saber por qué estuvo un año con un informe de la Fiscalía para el cierre del centro de Monteolivete y no lo hizo, sino por qué luego el traslado de los menores se hizo al centro de Buñol pese a no estar en condiciones, y con un exceso la ratio. Esto ha provocado problemas de convivencia entre los menores".

Así, la portavoz popular ha referido "la reyerta del pasado verano y nos ha llegado información de una nueva la semana pasada con un grave problema de convivencia entre menores de ese centro de Buñol que ya está en la Fiscalía y que la vicepresidenta debe explicar".

"Queremos que la vicepresidenta dé la cara y explique esos puntos negros en su gestión en materia de menores. Queremos saber por qué no ha adaptado la normativa de menores en la Comunitat Valenciana a la normativa nacional, por qué hay personal sin contrato en estos centros u otras cuestiones como la condena a una persona contratada por la Conselleria en Segorbe por agresión verbal a uno de esos menores, o el famoso drama que vino a contarnos del centro de Segorbe que al final ha quedado en nada pero los menores fueron trasladados y les ocasionó también problemas de convivencia. Nadie todavía ha pedido disculpas por esto", ha continuado.

Mª José Català también ha denunciado impagos en la discapacidad. "Hicimos una resolución aprobada por unanimidad en Les Corts para el pago de la deuda con los centros especiales de empleo de personas con discapacidad el pasado el 29 de marzo. Oltra tenía tres meses para su cumplimiento y se ha incumplido. Hoy hay 28 centros que siguen sin recibir un euro para la ayuda salarial de todo el año 2016 y estamos en octubre de 2017. Esto solo ocurre en la Comunitat Valenciana".

"Es muy grave que, año y medio después, sobrepasando todos los límites de la paciencia y soporte de las familias, la Generalitat no haya dado ni un euro para la ayuda salarial de 2016 a estos centros que cumplían con todas las exigencias de la convocatoria. Solo piden una ayuda para cobrar el salario mínimo interprofesional de unos fondos que llegan del Estado".

Para la diputada popular, "toda esta situación nos llevan a pensar que este gobierno está agotado, no hay gestión y no hay trabajo. Estamos preocupados por la política social de este gobierno. Nos gustaría que Mónica Oltra diera la cara y explicara qué está pasando en su departamento, en la dirección general del menor, y el porqué de los impagos a los centros especiales de empleo para discapacitados. Es sumamente grave y esperemos que esté a la altura, que venga a Les Corts la vicepresidenta, dé la cara y nos lo explique".