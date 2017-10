Contradicciones entre dos informes elaborados por la UA sobre el Pativel

La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio dio a conocer un informe científico sobre el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) elaborado por la Universidad de Alicante (UA) que contradice a otro documento de la misma institución académica elaborado para la Federación de Promotores y Agentes Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana (Feprova).

Según informó el diario Información el pasado 8 de octubre, la UA realizó un informe para Feprova, con el profesor de Urbanismo Armando Ortuño entre otros autores, que los promotores utilizaron para acusar al Consell de que con la aplicación del Pativel se dejarían de construir 15.000 viviendas, se eliminarían 5.000 empleos y que tendría un impacto negativo de 3.500 millones de euros. Este estudio, que se centraba en las variables de renta y empleo, analizó el ritmo de ejecución de viviendas nuevas en las localidades de la costa valenciana que en 2016 superaba los 7.000 hogares, por los 4.000 de 2.015. Además, estaba considerado el suelo afectado por el plan de protección con mejores condiciones para su desarrollo, concluyendo que se dejarían de construir unas 3.000 viviendas cada año, alcanzando la cifra de 15.000 en un periodo de dos años.

Ahora, la conselleria sacó su informe científico sobre el Pativel, elaborado por los catedráticos de Análisis Geográfico Regional, José Fernando Vera y Jorge Olcina, donde se indica que existen más de 12.000 hectáreas (ha) disponibles para cubrir la demanda de vivienda de los próximos 50 años. Tal y como señaló Vicent Domènech, subdirector de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, en su intervención dentro de la jornada académica 'Planificación y gestión sostenible del litoral' organizada por la Cátedra Cultural Territorial de la Universitat de València (UV) y la propia conselleria en la facultad de Geografía de la misma universidad, hay terreno suficiente para la construcción de casi 180.000 viviendas, a un ritmo de 3.700 casas cada año.



Más de 20.000 ha disponibles

Antes, la consellera, María José Salvador había recordado, que a las 12.000 hectáreas disponibles, se le sumaban 1.500 ha ya urbanizadas con baja ocupación y que solo necesitan licencia municipal para construir, además de 10.500 ha de suelos urbanizables a partir de la franja de 2 kilómetros donde el Pativel permite seguir edificando.

Un hecho que contradice al otro informe. El escrito elaborado para los promotores indica que se dejarían de realizar 3.000 viviendas al año, mientras que el de la conselleria señala que hay una superficie construible para 3.700. Fuentes de la conselleria quisieron aclarar que la institución no quiere caer en irresponsabilidades patrimoniales y que no van a proteger aquellos espacios ocupados con edificaciones, ni tampoco aquellos Proyecto de Actuación Integrada (PAI) que estén aprobados y que no se han desarrollado. Estos tienen un periodo de cinco años para empezar sus actividades en el terreno. Además, indican que la conselleria no quiere limitar el crecimiento urbanístico, pero si que van a actuar para proteger la primera línea del litoral.

Salvador recalcó que «el Pativel busca el equilibrio entre la protección y el desarrollo» apoyando el discurso con declaraciones de Francisco Zamora,presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción, y de Antonio Olmeda, presidente de Feprova secundaban la idea de la consellera. Otra de las intervenciones importantes en la jornada celebrada en la UV fue la del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid José María Baño León que consideró que el Pativel es «respetuoso» con la doctrina de los Tribunales ya que solo afecta a los suelos cuyos patrimonializado un derecho a urbanizar.