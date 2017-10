Podemos ve insuficientes los avances y estudia no aprobar los presupuestos del Consell

Podemos no está en estos momentos en disposición de aprobar los presupuestos del Consell para 2018. El partido que lidera Antonio Estañ reclama un impulso político a cuestiones como vivienda, justicia o educación para aprobarlos. A una semana de que acabe el plazo que tiene el Consell para llevarlos a las Corts, los podemistas se decantan por el no o la abstención ya que no ven satiscfechas sus pretensiones ni que el Pacte del Botànic pueda verse representado en estas cuentas.

El secretario general, Antonio Estañ, mantiene ha habido algunos avances para los considera insuficientes. El dirigente de Podemos ha asegurado que su formación tiene una "predisposición total" a aprobar los terceros Presupuestos de esta legislatura, y espera que en la semana que queda hasta que se presenten las cuentas pueda haber acuerdo, pero ha lamentado la falta de una respuesta "más decidida" del Consell a sus propuestas, recoge Efe.

Las medidas que pide Podemos, cuantificadas en 300 millones de euros, incluyen más ayudas al alquiler de vivienda, ampliar el acceso a medicamentos en casos de pobreza farmacológica y un cambio del modelo productivo, donde incluye la tasa turística que presentará en forma de enmienda a la ley de Acompañamiento a falta de acuerdo con el Consell.

Estañ ha lamentado que han notado "cierta descoordinación" en las consellerias para atender las propuestas de Podemos, hasta el punto de que parecía que iban a "ganar tiempo", y que "en algunos sectores del Consell no hay cierta valentía en tomar determinadas decisiones".

Ha manifestado que espera que no tengan que decidir sobre si se abstienen o votan en contra de los Presupuestos autonómicos, y ha hecho hincapié en que las medidas que reclaman son "bastante modestas" y tienen todas que ver con el cumplimiento del Pacto del Botánico, por lo que es "difícil de entender" que no se asuman.

Estañ ha indicado que antes del 31 de octubre, fecha en que deben entrar los Presupuestos en Les Corts para su tramitación, espera que haya un acuerdo que permita a este grupo parlamentario apoyar el último Presupuesto que se ejecutará entero esta legislatura, y que no haya que prorrogar el actual.

Respecto a la tasa turística, el portavoz de economía en Les Corts, David Torres, ha indicado que abogan por el modelo catalán y que lo recaudado en esa tasa finalista se dedique a luchar contra los apartamentos turísticos ilegales, combatir la precariedad laboral del sector y dar más recursos a los municipios para el turismo.

Torres ha indicado que aún están perfilando cómo será la enmienda que plantearán, si bien barajan que sea de entre cincuenta céntimos y dos euros por noche (aunque se podría incrementar en los hoteles de tres y cuatro estrellas) y se pague durante la primera semana de estancia y luego estén exentos.

En materia de educación, reclaman más personal y recursos para tramitar la eliminación de barracones; aulas de 2 años gratis en todas las escuelas infantiles municipales, y gratuidad de las extraescolares a todos los alumnos hasta los 14 años.

En vivienda, piden aumentar la partida para las ayudas al alquiler y ampliar el parque público, y en medio ambiente reclaman más dinero para esta Conselleria, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) o que se doble el número de inspectores ambientales.