Más de 200 entidades dirán "no" al fascismo el sábado en València

Dar una respuesta "unitaria" y "sin miedo". Ese es el objetivo de la manifestación que el próximo sábado recorrerá las calles de València para decir "no" al fascismo y alzar la voz contra las agresiones que se vivieron el pasado 9 d'Octubre, cuando un grupo de ultras reventó el normal funcionamiento de la tradicional marcha de la "diada" valenciana y atacó a varios asistentes, mientras centenares de contramanifestantes insultaron y acosaron durante todo el recorrido a los participantes, incluyendo agresiones machistas.

Por el momento, más de 200 entidades se han adherido al manifiesto, aunque se espera que se sumen más hasta el sábado. Entre los que se han unido se encuentran sindicatos como CGT o Intersindical Valenciana, Podemos, y otros colectivos como Arran, Acció Ecologista Agró o Acicom.

La marcha saldrá el sábado a las 18 horas desde la plaza de Sant Agustí, lugar desde donde salió también la del pasado 9 d'Octubre. El recorrido se ha modificado ligeramente y discurrirá por la plaza del Ayuntamiento, la calle de las Barcas y finalmente, plaza América. Preguntados sobre la posible presencia de nuevo de grupos de ultra derecha, los portavoces de la manifestación han informado que no han pedido refuerzo específico a la policía y que no tienen miedo. "Esta marcha es un 'basta', un punto de partida para recuperar las calles, porque al fascismo se le combate cada día", han explicado.

Los portavoces no han entrado a valorar esta mañana las detenciones que se han llevado a cabo a raíz de aquellas agresiones. "No se tendrían que haber producido. Eso es lo que queremos denunciar públicamente. No vamos a permitir que se repita", han añadido. Respecto al anuncio de que España 2000 acuda el próximo domingo al Aplec del Puig han señalado que "ellos tienen derechoa expresar sus ideas, pero no a agredir. Lo que hagan ellos nos tiene que dar igual. Lo importante es la respuesta unitaria que se le dé", han defendido.

Preguntados por si echan en falta alguna adhesión a la marcha (PSPV y Compromís no lo han hecho), los portavoces han dejado la puerta a que lo hagan en los próximos días. "Cualquier asociación o colectivo puede hacerlo. Si no lo han hecho es porque no comparten lo que defendemos", han zanjado.