Última oportunidad para conseguir plaza en la Escuela Oficial de Idiomas de València

Aquel que se arrepienta de no haber realizado la preinscripción en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de València antes del verano o ha tenido poca suerte en los sorteos, aún tiene una última oportunidad de poder aprender un idioma este 2017-18. La EOI de València ha publicado una lista con las últimas plazas vacantes, que se podrán solicitar hasta el viernes, 27 de octubre, para lo que primero hay que coger cita previa a través de la web.

Hasta nueve idiomas aún tienen plazas libres, especialmente en 1º de A2, el primer curso de nivel inicial. Así, y por orden, los idiomas con más plazas vacantes en este nivel, según la última actualización de la EOI, son: alemán (155), portugués (146), árabe (143), ruso (115), chino (83), euskera (75), griego (69) e italiano (67). En estos idiomas también hay vacantes en el resto de niveles, aunque las plazas son bastante más limitadas. Solo inglés no tiene ninguna de sus plazas ofertadas libres en la sede central de la calle Pla de Saidia, igual que valenciano y español en 1º y 2º de A2. En japonés, en el nivel inicial, ayer tan solo quedaban dos vacantes.

Esto es en lo que respecta a la sede central de València, en los aularios de los IES Benicalap y Balears, y en Catarroja, Mislata y Alboraia sí hay plazas disponibles en inglés, además de en francés, alemán o italiano.

Asimismo, aún es posible matricularse en la mayoría de cursos formativos de la sede central (dedicados a temáticas específicas o a reforzar algunas de las habilidadaes requeridas para aprobar, como la expresión oral) y en los cursos de valenciano o inglés dirigidos exlusivamente a profesorado (Pialp).

Requisitos y matrícula



A estos cursos puede matricularse todo tipo de alumnado: que hizo preinscripción pero que no obtuvo plaza; alumnado de nuevo ingreso o antiguo que no hizo preinscripción; alumnos oficiales que quieren estudiar otro idioma; personas que perdieron la escolaridad o renunciaron en otros cursos; interesados en actualizar un idioma (repetir curso pese a tenerlo aprobado desde hace tiempo); o docentes que no obtuvieron plaza.

En caso de querer empezar de cero en un idioma, es decir, cursar 1º de A2, no es necesario acreditar ningún nivel. Para realizar la solicitud de cursos más avanzados, sí se tiene que presentar la documentación que demuestre un nivel de conocimientos anterior. Sirven: certificados de la UNED; el título de Bachillerato para acceder a 1º de B1 o 2º de A2 de la primera lengua extranjera cursada o de valenciano, en caso de haber estudiado en PEV; títulos de la Junta de Coneixements de Valencià; el DELE para extranjeros; o los títulos de Cambridge, Trinity, Pearson, DELF, DALF, Celi, Goethe o TOEFL, entre otras instituciones oficiales.

Antes de personarse en la sede principal de la EOI de València, los interesados deben coger cita en la web de la escuela antes de las 14 horas del viernes y acudir el día y hora que hayan seleccionado. En ventanilla deberán presentar el justificante de la cita previa y una fotocopia del DNI, en caso de ser nuevo alumno.

En secretaría se entragará un impreso (Modelo 046) para pagar las tasas en una entidad bancaria y que es necesario devolver al centro antes de 48 horas.

La apertura de expediente cuesta 25,50 euros, y los cursos de A2, B1 o B2, 67,28 euros por idioma.

La Conselleria de Educación ha ampliado los últimos cursos la oferta en las escuelas de idiomas. La implantación del euskera o del japonés son algunas de las novedades.